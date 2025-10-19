聽新聞
「松屋X松乃家」複合首店開幕時間曝！炸豬排Ｘ牛丼一次滿足味蕾
日本人氣平價丼飯品牌「松屋」宣布好消息！位於台北西門町的分店將於10月21日（週二）起進行改裝，預計在11月中旬以全新面貌回歸，變身為結合「松屋」與「松乃家」的複合式店舖。未來不僅能吃到招牌牛丼、咖哩、燒肉定食，還能同場享受香酥誘人的炸豬排定食，一次滿足雙重日式風味。
松屋一直是日本平價丼飯美食，高CP深受日本上班族的喜愛，引進台灣後仍維持高品質與高CP值的日式家庭料理；而同屬松屋集團的「松乃家」則以「現炸豬排定食」聞名，在日本擁有超過500家門市。這次複合概念店進駐西門町，預料將成為新一波日式料理朝聖打卡體驗熱點。
同時，為慶祝秋季日本展登場，新光三越信義新天地也將於10月23日舉辦「日本展螃蟹日」活動，現場舉行「剝蟹腳爭霸賽」，並邀請日本職人現場分享料理秘訣。限定販售的「旭日の炸明太子帝王蟹棒」更祭出買一送一優惠，限量100份，錯過只能等明年。趁著秋意正濃，不妨先嚐螃蟹鮮味，再期待松屋Ｘ松乃家的美味回歸！
