給毛小孩五星級饗宴！六福萬怡「敘日全日餐廳」打造吃到飽寵物友善餐飲體驗

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／六福萬怡酒店提供
圖／六福萬怡酒店提供

台北六福萬怡酒店敘日全日餐廳再創話題，推出全台首創「五星級吃到飽寵物友善餐飲」，邀請飼主與愛犬、愛貓共享高質感饗宴。自10月10日起，凡二至四人訂位，即可攜帶一隻毛孩入席，享受專屬戶外悠閒時光。

圖／六福萬怡酒店提供
圖／六福萬怡酒店提供

餐廳特別為寵物準備「南瓜雞肉鮮食」與「牛肉地瓜鮮食」兩款限定主餐，雖非吃到飽，卻以五星級廚藝呈現滿滿誠意。現場更聯手「汪汪寶貝」、「汪事如意五星寵物鮮食」、「毛孩時代」、「袋鼠廚房」與「Abao阿寶」等品牌，推出限量好禮回饋飼主，寵物與主人都能滿載而歸。

圖／六福萬怡酒店提供
圖／六福萬怡酒店提供

餐廳特別於平日午餐與週末下午茶時段推出「寵物友善加碼」方案，飼主與毛孩可同桌共享美食，並獲贈品牌精美小禮。台北六福萬怡酒店敘日全日餐廳位於7樓，融合多元國際料理與寵物友善體驗，打造專屬於人與毛孩的五星級假期。

圖／六福萬怡酒店提供
圖／六福萬怡酒店提供

除了溫馨的寵物專區，敘日全日餐廳同場加映「澎湃海港季」吃到飽活動，平假日皆能無限享用生食級干貝柱與南極雪蟹，假日更豪華加碼松葉蟹腳、香箱蟹與鮭魚卵透抽手卷等海味盛宴。多款主廚創意料理如「蠔皇北菇鮑魚」、「金湯酸菜龍虎石斑鍋」、「辛香辣椒螃蟹」與「義式香料水煮鱸魚」，以多國手法演繹秋季海鮮風味，滿足挑剔味蕾。訂位專線：02-6615-6526。

圖／六福萬怡酒店提供
圖／六福萬怡酒店提供

圖／六福萬怡酒店提供
圖／六福萬怡酒店提供

圖／六福萬怡酒店提供
圖／六福萬怡酒店提供

