價格便宜、後門直達海灘！宜蘭寵物友善海邊民宿，日式風格裝潢「神社鳥居」超吸睛

宜蘭民宿推薦這間宜蘭海邊民宿，日式風格超吸睛！狗狗可直接入住，提供寵物備品超貼心！房間有點像簡單套房，但是房間都有配合的插畫家設計專屬房間，每一間都不一樣設計風格，別出心裁的宜蘭兩天一夜住宿體驗讓人印象深刻！

宜蘭海邊民宿外觀

宜蘭住宿海邊民宿，外觀相當吸引人注意，不知道的人還以為是什麼特產店！但一到了入住時間，外面滿滿人潮～而且幾乎都帶毛小孩。因為這間就是宜蘭知名寵物住宿推薦，很多人都會因為可以帶毛小孩特別預定這間海邊民宿喔！

外觀就是滿滿的日式風格，很漂亮的屋瓦片讓人覺得像到京都一樣，搭配木造的設計更有日式風格，兩個大大神社造型跟燈籠，還有可愛公仔，吸引了大小朋友的目光。

左手邊有許願亭，如果想要留下紀念可以到櫃檯買許願鎖頭或繪馬，把自己的願望寫上去喔。但真的這麼做的人不多啦～畢竟就在宜蘭好像沒有特別必要買什麼鎖頭，如果去法國我就會買！

宜蘭合格登記民宿海邊民宿

民宿是否合法相當重要！之前Dong有入住過一間民宿是私接的，並沒有通過民宿認證。藏身在住宅區中，他的隔音跟住宿環境的安全就不太有保障，出入的人也不一定是住客。

海邊民宿就是合法登記的合格民宿，這表示他的安全是有通過合格檢驗的，可以安心入住。

更換室內鞋入內

因為有很多毛孩跟小孩，這樣的做法更加安心，也比較乾淨，即使去海灘回來也不會弄得地板髒兮兮。

獨立鞋櫃安心置物

每一個房間都會有自己獨立的鞋櫃位置，都是可以上鎖，即使你穿喬登紀念款來也都不擔心，可以在這邊換上拖鞋就去海邊玩～很多雙鞋子的女孩們也更可以安心去玩水。

自助販賣區／和服體驗

這邊毛孩的備品很齊全，甚至連毛孩的尿布都有準備，還有賣毛孩的圍兜。

和服體驗更讓人驚喜，居然有貓貓跟狗狗的和服！超可愛～換裝之後可以在民宿裡面狂拍猛拍，主人毛孩都穿和服真的超驚喜。

這邊販售屬於自助良心商店，如果有喜歡的東西，就自己挑選，拿好之後再把費用投入上面的現金桶就好了。

海邊神社大籤筒

在海邊民訴的一樓，有一個交誼空間，後面有一個大大的神社造景，大籤筒裡面可以抽出你的運勢～雖然裡面沒有凶，但很有趣，很多小朋友都抽得很開心，一個不小心就抽到第一支籤。

大大的巨無霸籤，相當適合打小孩(誤

或打男友 (哀?

接著就上樓去到我們的房間啦！

住宿注意事項

房間外面都有注意事項，提醒你入住、退房的時間、早餐的時間。三不五時還會有藝文的合作，如果喜歡也可以去看看。

因為海邊民宿附近並沒有便利商店或什麼餐廳，所以在固定時間，在交誼廳的後面有一個居酒屋空間，會有很多食物可以吃喔～如果你是喜歡泡在民宿一整天的人，這邊很適合你。

水獺蹭蹭雙人房型

每個房間都會有設計師的介紹，包含他給這個房間主角的設定，像我們這間就是水獺～真的很可愛。

每個角落都萌萌的，其實房間有點像是公寓套房，小小的但很乾淨。每一間都有自己的除濕機，所以即使在海邊也可以住得很乾爽很舒服。

提供的備品較簡單，毛巾是免洗的用起來難免會有一些比較難吸水，這是唯一覺得比較不舒適的地方，但其他都很OK唷。

廁所跟官網給的照片有一點點不同，但也還可以接受，不知道是不是廁所管線問題，稍微會有一點潮濕的味道，但是把門關起來並不會影響住宿。

民宿後門就是海灘

這間海邊民宿最大特色就是後面緊鄰海灘，夏天可以直接帶毛孩衝海邊，外面還有可以洗滌的地方喔。

海邊人超少！因為我們是冬天所以就不衝下去了～真的冷，請大家原諒我。

總之，這間宜蘭民宿海邊民宿真的還滿不錯的，雖然沒有帶毛小孩，房間偏小。但算是該有的東西都有，滿舒適的。如果價格大概2000多就可以了，可以上住房網站比較看看價格，性價比比較好的時機再入手就可以衝了喔！宜蘭民宿推薦海邊民宿。

所在地址：263臺灣宜蘭縣壯圍鄉壯濱路四段8號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 00:00-24:00

店家電話：0966 522 008

評價：★★★★

備註資訊：

入住時間：下午3:00

退房時間：上午11:00

