桃園機場第三航廈年底試營運！旅人必看重點一次整理
年底準備出國的你，有沒有發現桃園機場最近有些新變化？沒錯，萬眾矚目的「第三航廈」終於要啟用了！這篇就帶你快速了解這座未來感十足的航廈究竟有什麼亮點。
🛫 第三航廈何時啟用？階段進度搶先看
第三航廈會分階段上線，第一階段是北登機廊廳的試營運：
- 2025年底：北廊（D11～D18 登機門）試營運
- 2027年：主體與南登機廊廳預計完工全面開放
📌 提醒：使用北廊的旅客仍須從第二航廈報到與安檢，再步行或搭接駁前往登機區。
💺 有哪些航空公司會使用到第三航廈？
2024 年底已完成協商，北美、東北亞、東南亞及紐澳航線，將集中在第三航廈，並以國籍航空優先，由華航、長榮、星宇的北美線、東北亞、東南亞及紐澳航線進駐。
🎨 設計亮點有哪些？走入未來感的機場空間
- 流線型屋頂：靈感來自海鳥展翅，造型流暢具辨識度
- 自然採光設計：落地窗與天窗設計，節能又舒適
- 色彩導引動線：從報到（黃色）到登機（橘紅），清楚直覺
- 快速轉機體驗：轉機動線簡化，最短 40 分鐘搞定
🏞️ 模型展示公開中！1:2000 航廈剖面模型登場
想先一睹第三航廈的全貌？可以在第二航廈看到實體剖面模型：
- 地點：第二航廈南側五樓商場區
- 特色：3D 列印製作、4 公尺長剖面模型、透明結構展示
🚶♂️ 啟用後怎麼走？旅客動線懶人包
- 在第二航廈完成報到與安檢
- 步行或搭乘接駁車前往北廊登機口
- 使用 D11～D18 登機門
未來正式啟用後，將與第二航廈無縫整合，第二航廈也會暫停兩年整修，進行設備更新。
🏗️ 第三航廈的登機門編號安排
第三航廈北登機廊廳自二航廈 D10 登機門延伸，新的登機門配置【玻璃景觀空橋】，除提供上下機旅客明亮的光線，並以 D11 至 D18 編碼，方便旅客辨識。
- 北登機廊廳：編碼 D11-D18
- 南登機廊廳：編碼 C11-C18
- 西側登機門：編碼 F1-F5
🛍️ 不只是登機！還有購物與藝術空間
- 免稅購物空間升級，國際精品齊聚
- 候機區有景觀空橋與藝術裝置
- 舒適座位區與開闊採光設計，候機也放鬆
✅ 快速總覽：第三航廈重點一覽表
✈️ 結語：一起迎接桃機的新時代
桃園機場第三航廈不只是硬體升級，更是台灣航空門戶形象的躍進。從設計美學到旅客動線、從建築量體到細節巧思，都讓人期待它正式開放後的使用體驗。
年底或許你就能搶先一睹第三航廈的風采，不妨關注官網與航空公司通知，提前做好準備！
