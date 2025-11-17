秋季限定「夢幻粉黛亂子草」！釜山慶州秋天必訪景點 隨便拍都是時尚大片

慶州景點推薦/釜山秋天景點推薦

秋天想來釜山賞楓絕對少不了慶州一日遊的行程，其中位於慶州歷史遺址區裡的♥瞻星台♥更是必訪景點。因為這裡可是有一整片的夢幻粉黛亂子草可以拍，最佳觀賞期是在9月中旬到11月中旬。除了粉黛亂子草之外也有向日葵花海、充滿秋意的芒草，隨便拍都是時尚大片，秋天來慶州請一定要把這裡排進行程中啦！！！

♥瞻星台첨성대♥

地址：경북 경주시 인왕동 839-1 庆州市瞻星路140-25

營業時間：24小時

Naver韓文地圖/韓巢中文地圖/google地圖

這次來釜山賞楓我們是選擇包車前往♥瞻星台첨성대♥，有在地人帶路就不用多走冤枉路。

直接帶著我們停到離粉黛亂子草最近的入口進去。

這裡早期其實只有一小片而已。

現在範圍越來越多，根本都是迷宮了，哈哈哈。即使平日下午來訪也是非常多人，在粉黛亂子草中間都有鋪設道路可以走，所以請不要隨意踩進去拍照喔！！！

結實累累的柿子樹和一整片粉黛亂子草莫名的很融合耶，哈哈哈。

必須說這一整片的粉黛亂子草真的很夢幻阿～

滿滿的粉紅泡泡不管大人小孩男生女生全都淪陷，哈哈哈哈。

還有不少人帶小狗狗來拍各種可愛照！！

逛完粉黛亂子草之後，斜對面還有一大片的芒草區。

這裡更能感受到滿滿的秋意濃。

接下來一旁還有向日葵花海。

從向日葵花海這邊就可以看到位於遠方的♥瞻星台첨성대♥啦！！！

整個慶州歷史遺址區真的非常大。

有時間的話還可以搭乘付費遊園車直接逛一圈才不會走到腳痠。

再往前走就是建於新羅27代王善德女王時期的♥瞻星台첨성대♥啦！！這個景點在許多韓劇中也有出現過，只要有到慶州一定都要來這裡報到的！！

♥瞻星台첨성대♥高約9公尺，總共分為三個部分，分別是底層的基壇部，如酒瓶般的圓筒部，還有最上方呈井字形的頂上部，圓筒部以扇形的石頭堆砌而成共有27層。

上圓下方的模樣象徵天與地，365塊左右的石塊則代表了一年365天，27層則象徵27代王善德女王加上頂部的井字石。

共有29～30層代表農曆一個月的天數，以窗戶為準上下各有12層，標示一年有12個月以及24個節氣，當時人們就是透過觀測算出適合務農的時期、占卜國家的吉凶等。

我們造訪這天還有可愛的♥瞻星台첨성대♥人偶出來和大家合照，不得不說公仔這長的也太可愛了，哈哈哈哈哈哈。

♥瞻星台첨성대♥的對面就是古墳區，底下肯定是達官貴族但確切是誰已不可考，有興趣的朋友也可以繞過去散散步囉！！！

秋天想到釜山賞楓感受秋意，請一定要安排慶州一日遊，然後順便到夢幻浪漫粉黛亂子草的♥瞻星台첨성대♥拍一輪啦！

