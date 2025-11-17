快訊

曾是台積電最年輕女主管！傳李文如跳槽輝達 業界看好發展潛力

捍衛母校名譽發400份雞排 台大電機系學長驚人身分曝光

法庭認定血腥鎮壓學運 孟加拉前總理哈希納被判死刑

秋季限定「夢幻粉黛亂子草」！釜山慶州秋天必訪景點 隨便拍都是時尚大片

加小菲愛碎碎唸／ 文、圖／加小菲

udn走跳旅遊／加小菲愛碎碎唸

慶州景點推薦/釜山秋天景點推薦

秋天想來釜山賞楓絕對少不了慶州一日遊的行程，其中位於慶州歷史遺址區裡的♥瞻星台♥更是必訪景點。因為這裡可是有一整片的夢幻粉黛亂子草可以拍，最佳觀賞期是在9月中旬到11月中旬。除了粉黛亂子草之外也有向日葵花海、充滿秋意的芒草，隨便拍都是時尚大片，秋天來慶州請一定要把這裡排進行程中啦！！！

♥瞻星台첨성대♥

地址：경북 경주시 인왕동 839-1 庆州市瞻星路140-25

營業時間：24小時

Naver韓文地圖/韓巢中文地圖/google地圖

這次來釜山賞楓我們是選擇包車前往♥瞻星台첨성대♥，有在地人帶路就不用多走冤枉路。

直接帶著我們停到離粉黛亂子草最近的入口進去。

這裡早期其實只有一小片而已。

現在範圍越來越多，根本都是迷宮了，哈哈哈。即使平日下午來訪也是非常多人，在粉黛亂子草中間都有鋪設道路可以走，所以請不要隨意踩進去拍照喔！！！

結實累累的柿子樹和一整片粉黛亂子草莫名的很融合耶，哈哈哈。

必須說這一整片的粉黛亂子草真的很夢幻阿～

滿滿的粉紅泡泡不管大人小孩男生女生全都淪陷，哈哈哈哈。

還有不少人帶小狗狗來拍各種可愛照！！

逛完粉黛亂子草之後，斜對面還有一大片的芒草區。

這裡更能感受到滿滿的秋意濃。

接下來一旁還有向日葵花海。

從向日葵花海這邊就可以看到位於遠方的♥瞻星台첨성대♥啦！！！

整個慶州歷史遺址區真的非常大。

有時間的話還可以搭乘付費遊園車直接逛一圈才不會走到腳痠。

再往前走就是建於新羅27代王善德女王時期的♥瞻星台첨성대♥啦！！這個景點在許多韓劇中也有出現過，只要有到慶州一定都要來這裡報到的！！

♥瞻星台첨성대♥高約9公尺，總共分為三個部分，分別是底層的基壇部，如酒瓶般的圓筒部，還有最上方呈井字形的頂上部，圓筒部以扇形的石頭堆砌而成共有27層。

上圓下方的模樣象徵天與地，365塊左右的石塊則代表了一年365天，27層則象徵27代王善德女王加上頂部的井字石。

共有29～30層代表農曆一個月的天數，以窗戶為準上下各有12層，標示一年有12個月以及24個節氣，當時人們就是透過觀測算出適合務農的時期、占卜國家的吉凶等。

我們造訪這天還有可愛的♥瞻星台첨성대♥人偶出來和大家合照，不得不說公仔這長的也太可愛了，哈哈哈哈哈哈。

♥瞻星台첨성대♥的對面就是古墳區，底下肯定是達官貴族但確切是誰已不可考，有興趣的朋友也可以繞過去散散步囉！！！

秋天想到釜山賞楓感受秋意，請一定要安排慶州一日遊，然後順便到夢幻浪漫粉黛亂子草的♥瞻星台첨성대♥拍一輪啦！

瞻星台첨성대

地址：경북 경주시 인왕동 839-1 庆州市瞻星路140-25

營業時間：24小時

地圖請參考：Naver韓文地圖/韓巢中文地圖/google地圖

文章來源：加小菲愛碎碎唸 FB：加小菲愛碎碎唸

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

釜山 賞楓 美食 花海 一日遊 韓國旅遊

udn走跳旅遊

追蹤
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

相關新聞

秋季限定「夢幻粉黛亂子草」！釜山慶州秋天必訪景點 隨便拍都是時尚大片

udn走跳旅遊／加小菲愛碎碎唸 慶州景點推薦/釜山秋天景點推薦 秋天想來釜山賞楓絕對少不了慶州一日遊的行程，其中位於慶州歷史遺址區裡的瞻星台更是必訪景點。因為這裡可是有一整片的夢幻粉黛亂子草可

韓國CU「會唱歌的骨傳導棒棒糖」爆紅熱銷！ 神奇糖果在嘴裡開演唱會 邊吃邊聽KPOP、連天王GD也瘋玩

韓國CU便利商店最新推出的「Idol Music Candy」，這款神奇棒棒糖靠「骨傳導技術」在嘴裡直接開演唱會，剛上市就被韓國年輕人買到缺貨，K-pop 粉絲稱它為「骨傳導棒棒」，更是瘋狂朝聖找貨，連天王GD也曾邊嚐試邊感到驚奇！

大開眼界！韓國貢茶推「辛拉麵珍珠奶茶」 鹹甜混搭「辣醬＋Q彈珍珠」超衝擊味蕾

大開眼界！韓國貢茶推「辛拉麵珍珠奶茶」 鹹甜混搭「辣醬＋Q彈珍珠」超衝擊味蕾

來釜山就是要住海邊！超夢幻海景飯店推薦一次看

【FunTime小編群】夏天來釜山自由行，最適合住在海灘旁邊，享受在海浪聲中入睡，睜開眼就是大海的愜意氛圍。釜山擁有海雲台、廣安里和松亭的超美海灘，以及能眺望港口海景的南浦洞，各式各樣的海景飯店讓人挑花眼！本篇FunTime整理了幾間釜山海景飯店，每間都是交通方便、鄰近景點的好選擇！

釜山跑咖行程必看！釜山網美咖啡廳口袋名單

【FunTime小編群】釜山到處都有超美海景，是度假的好所在，最近也越來越受到國人的歡迎，不少人喜歡在行程中穿插到咖啡廳小憩一下，但是釜山的咖啡廳琳瑯滿目，到底要怎麼選呢？小編這次幫大家整理出靠近各大景點的絕美咖啡廳，一起享受療癒美景！

黃仁勳「炸雞宴」會三星、現代會長　「AI夥伴之夜」南韓掀暴動

韓國「炸雞啤酒高峰會」掀話題！輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳30日晚間現身首爾江南三成洞的「Kkanbu Chicke...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。