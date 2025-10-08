東京爆紅厚切牛舌來了！ 「牛舌的檸檬」台灣1號店 10／25信義區開幕

快訊

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
以「厚切才好吃」為招牌精神的「牛舌的檸檬」終於要來台灣了。圖／翻攝自新宿焼肉　牛たんの檸檬　総本店 IG
以「厚切才好吃」為招牌精神的「牛舌的檸檬」終於要來台灣了。圖／翻攝自新宿焼肉　牛たんの檸檬　総本店 IG

不用飛日本！ 東京爆紅的厚切牛舌要來了，以「厚切才好吃」為招牌精神的「牛舌的檸檬」終於要來台灣了，自日前傳出來台消息後，立刻也引起網友們的熱烈討論。如今確定將於10月25日正式在台北信義區開幕台灣首店，牛舌控可以準備衝一波囉！

「牛舌的檸檬（牛たんの檸檬）」從東京新宿起家後就迅速爆紅，還拓展至淺草、大阪等地，擁有極高人氣。主打使用稀少部位「舌根」，厚達數公分的牛舌經過師傅以備長炭慢火燒烤，吃得到焦香外皮與軟嫩肉質的多層次口感，除了經典的「極み厚切牛舌套餐」，還能嚐到創新的「牛舌塔塔」等料理。

「牛舌的檸檬」（牛たんの檸檬）以招牌的「極厚切牛舌」著稱。圖／翻攝自新宿焼肉　牛たんの檸檬　総本店 IG
「牛舌的檸檬」（牛たんの檸檬）以招牌的「極厚切牛舌」著稱。圖／翻攝自新宿焼肉　牛たんの檸檬　総本店 IG

「牛舌的檸檬」台灣店延續日式簡約氛圍，打造溫潤寧靜的用餐空間，新店地址選在信義區逸仙路42巷9號，鬧中取靜的巷弄中，卻鄰近捷運市政府站，交通十分便利。不僅將成為台北新美食地標，預期將可能複製東京本店「一位難求」的人氣盛況，值得饕客們鎖定。

