快訊

最值錢的是可樂？雙普會美方餐盒疑曝光 網驚：食品通膨真的存在

聽新聞
0:00 / 0:00

不必飛沖繩！ 金子半之助推台日混血「塔可飯雙饗丼」 爽吃七夕雙人套餐899元、8色限定娃包只送不賣

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
金子半之助推出台灣限定創意料理「塔可飯雙饗丼」。圖／香繼光集團提供
金子半之助推出台灣限定創意料理「塔可飯雙饗丼」。圖／香繼光集團提供

不必飛沖繩就能吃！日本超人氣天丼名店「金子半之助」，這次直接把沖繩與東京的美味端上桌，推出台灣限定「跨島丼飯」，讓人一次就能吃到酥脆香濃的經典天婦羅，加上清爽開胃的沖繩塔可飯，完全就是1+1超滿足的夢幻組合！

金子半之助推出台灣限定創意料理「塔可飯雙饗丼」。圖／香繼光集團提供
金子半之助推出台灣限定創意料理「塔可飯雙饗丼」。圖／香繼光集團提供

這碗期間限定的「塔可飯雙饗丼」堪稱跨島級美食，一碗是招牌「經典醬汁天婦羅」，吃得到鳳尾蝦、舞菇、青龍、玉子與海苔片，最誘人的就是劃開玉子那一刻，金黃流心蛋液瞬間與秘傳靈魂醬汁融合的畫面；另一碗則是來自沖繩的家常料理「塔可飯」，以豬肉、萵苣、洋蔥絲、小黃瓜搭配番茄醬與檸檬汁，再灑上乳酪絲，酸香爽口，適合清爽解膩的夏天！

全台金子半之助7間門市都能吃得到新品「跨島丼飯」，其中新光A8、微風北車售價為369元，其餘LaLaport 南港店、林口三井店、LaLaport 台中店、台中港三井店、台南三井店門市只要339元。

金子半之助推出台灣限定創意料理「塔可飯雙饗丼」。圖／香繼光集團提供
金子半之助推出台灣限定創意料理「塔可飯雙饗丼」。圖／香繼光集團提供

金子半之助這次還準備了高顏值超可愛的「限定娃包」，凡單筆消費滿499元就送1個，滿998元送2個，以此類推；娃包共有「經典天丼款」、「爆爆炸蝦款」兩種設計，各有八色可收藏。若是拍照打卡分享到社群，還能再多拿一支雪酪。

金子半之助推出台灣限定創意料理「塔可飯雙饗丼」。圖／香繼光集團提供
金子半之助推出台灣限定創意料理「塔可飯雙饗丼」。圖／香繼光集團提供

即日起至8/31，金子半之助還同步推出「七夕限定雙人套餐」，內含塔可飯雙饗丼＋經典天丼，原價956元，現在只要899元，還會附贈2個隨機娃包。無論是情侶約會還是朋友聚餐，都能邊吃邊曬娃，讓七夕更有儀式感。

金子半之助推出台灣限定創意料理「塔可飯雙饗丼」。圖／香繼光集團提供
金子半之助推出台灣限定創意料理「塔可飯雙饗丼」。圖／香繼光集團提供

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

沖繩 七夕

相關新聞

不必飛沖繩！ 金子半之助推台日混血「塔可飯雙饗丼」 爽吃七夕雙人套餐899元、8色限定娃包只送不賣

不必飛沖繩！ 金子半之助推台日混血「塔可飯雙饗丼」 爽吃七夕雙人套餐899元、8色限定娃包必收

連朴寶劍都愛的韓國沙拉品牌「Salady」進駐高雄！連2天試營運登場全品項9折

來自韓國、由男神朴寶劍代言的沙拉品牌 Salady，終於在台灣插旗！被暱稱為「寶劍沙拉」的 Salady，以主打韓式風味的輕食沙拉和蕎麥拌麵碗在韓國爆紅，如今正式落腳高雄左營，將於 9 月 5 日至 6 日展開試營運。門市位於明誠二路 435 號，營業時間為上午 11 點至晚上 8 點，邀請民眾率先體驗韓式健康餐盒的清爽魅力。

被老闆娘暖到泛淚！ 新北40年老店「山東小館」必比登新進榜 于美人送花曝暖心回憶

被老闆娘暖到泛淚！ 新北40年老店「山東小館」必比登新進榜 于美人送花曝暖心回憶

開幕3天限定！ 全台首家「Kururu岢露圈」專賣　#4 BUTTER FOUR聯手韓國插畫家 送你獨一無二馬克杯

開幕3天限定！ 全台首家「Kururu岢露圈」專賣　#4 BUTTER FOUR聯手韓國插畫家 送你獨一無二馬克杯

壽司也要「DIY」？台北最新頂級日本料理「亘一郎」每人7200元

赫士盟餐飲集團今夏攜手曾連續多年獲得「新加坡米其林指南」一星肯定的日本主廚押野亘一郎（Chef Koichiro Osh...

爽吃A5和牛！「新．肉多多」插旗台北東區　限時一天享「買1送1」

樂多多集團旗下新品牌「新・肉多多」，將於8月16日起插旗台北東區試營運，店內主打日本A5和牛、美國Prime級牛肉等肉品...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。