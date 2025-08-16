不必飛沖繩！ 金子半之助推台日混血「塔可飯雙饗丼」 爽吃七夕雙人套餐899元、8色限定娃包只送不賣

不必飛沖繩就能吃！日本超人氣天丼名店「金子半之助」，這次直接把沖繩與東京的美味端上桌，推出台灣限定「跨島丼飯」，讓人一次就能吃到酥脆香濃的經典天婦羅，加上清爽開胃的沖繩塔可飯，完全就是1+1超滿足的夢幻組合！

金子半之助推出台灣限定創意料理「塔可飯雙饗丼」。圖／香繼光集團提供

這碗期間限定的「塔可飯雙饗丼」堪稱跨島級美食，一碗是招牌「經典醬汁天婦羅」，吃得到鳳尾蝦、舞菇、青龍、玉子與海苔片，最誘人的就是劃開玉子那一刻，金黃流心蛋液瞬間與秘傳靈魂醬汁融合的畫面；另一碗則是來自沖繩的家常料理「塔可飯」，以豬肉、萵苣、洋蔥絲、小黃瓜搭配番茄醬與檸檬汁，再灑上乳酪絲，酸香爽口，適合清爽解膩的夏天！

全台金子半之助7間門市都能吃得到新品「跨島丼飯」，其中新光A8、微風北車售價為369元，其餘LaLaport 南港店、林口三井店、LaLaport 台中店、台中港三井店、台南三井店門市只要339元。

金子半之助這次還準備了高顏值超可愛的「限定娃包」，凡單筆消費滿499元就送1個，滿998元送2個，以此類推；娃包共有「經典天丼款」、「爆爆炸蝦款」兩種設計，各有八色可收藏。若是拍照打卡分享到社群，還能再多拿一支雪酪。

即日起至8/31，金子半之助還同步推出「七夕限定雙人套餐」，內含塔可飯雙饗丼＋經典天丼，原價956元，現在只要899元，還會附贈2個隨機娃包。無論是情侶約會還是朋友聚餐，都能邊吃邊曬娃，讓七夕更有儀式感。

