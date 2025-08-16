手搖控必收！ 「鶴茶樓聯名伊藤潤二」鬼月推血腥變色杯 「青山」開幕免費喝 「UG」新店買一送一

農曆七月鬼門開，手搖飲控有新梗！台灣茶飲品牌「鶴茶樓」再度與日本恐怖漫畫大師「伊藤潤二」聯名合作推鬼月限定飲品周邊，鶴茶樓新品牌「青山 青茶專業製作」進軍台中一中街推免費喝，UG樂己新店連開，陸續在新竹民生店、桃園南崁店推出三窨十五茉買一送一優惠活動。

【鶴茶樓】

圖／鶴茶樓提供

這次鶴茶樓聯名伊藤潤二大師，以《狂熱》為主題推出限時活動，8月23日起全台門市正式開跑，從經典角色《富江》、《人頭氣球》與《十字路口的美少年》為靈感出，推出3款限定飲料杯搭配暗黑封膜，其中最吸睛的就是「血腥變色杯」，在室內看似白底，走到陽光下竟逐漸浮現血色驚悚圖案，讓人邊喝邊有進入伊藤潤二漫畫世界的錯覺。

圖／鶴茶樓提供

同步還有限量6款「富江周邊」商品，包含「富江款安全帽」（880元）、「寬短T」（428元）、「馬克杯」（288元）以及飲料提袋、保冷袋等，滿滿暗黑氛圍，單價從29元到880元不等。另外，活動也推出2款「只送不賣」小物：購買飲品並打卡就送「紋身貼紙」，單筆買2件周邊則贈送「人頭氣球」，輕壓即可自動膨脹，超有趣！

圖／鶴茶樓提供

圖／鶴茶樓提供

迎接鬼月，鶴茶樓還推出兩款芝麻冰沙飲品回歸，包括加入杏仁凍的「杏冰樂」以及搭配芝麻糊凍的「思鶴冰」，濃郁芝麻香氣呼應暗黑主題，粉絲必嚐。

圖／鶴茶樓提供

圖／鶴茶樓提供

【青山 青茶專業製作】

圖／青山 青茶專業製作提供

鶴茶樓旗下新品牌「青山 青茶專業製作」也將於8月22日插旗台中一中街，開幕日祭出「免費請喝一杯」活動（冬青、桂花玄米茶、天蟬那堤三選一），還有73折優惠，吸引學生族群嚐鮮。

【UG樂己】

圖／UG樂己提供

人氣品牌「UG樂己」則宣布告五人續任代言，推出靈感來自新專輯的「傻瓜奶茶」，並與哈密瓜奶茶組成「哈瓜×傻瓜套組」。同時8月持續展店，在汐止中興、新竹民生、桃園南崁新開門市期間祭出「三窨十五茉買一送一」，加碼送限量保冷袋，夏日消暑還能順便抽演唱會門票。

