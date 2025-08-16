手搖控必收！ 「鶴茶樓聯名伊藤潤二」鬼月推血腥變色杯 「青山」開幕免費喝 「UG」新店買一送一
農曆七月鬼門開，手搖飲控有新梗！台灣茶飲品牌「鶴茶樓」再度與日本恐怖漫畫大師「伊藤潤二」聯名合作推鬼月限定飲品周邊，鶴茶樓新品牌「青山 青茶專業製作」進軍台中一中街推免費喝，UG樂己新店連開，陸續在新竹民生店、桃園南崁店推出三窨十五茉買一送一優惠活動。
【鶴茶樓】
這次鶴茶樓聯名伊藤潤二大師，以《狂熱》為主題推出限時活動，8月23日起全台門市正式開跑，從經典角色《富江》、《人頭氣球》與《十字路口的美少年》為靈感出，推出3款限定飲料杯搭配暗黑封膜，其中最吸睛的就是「血腥變色杯」，在室內看似白底，走到陽光下竟逐漸浮現血色驚悚圖案，讓人邊喝邊有進入伊藤潤二漫畫世界的錯覺。
同步還有限量6款「富江周邊」商品，包含「富江款安全帽」（880元）、「寬短T」（428元）、「馬克杯」（288元）以及飲料提袋、保冷袋等，滿滿暗黑氛圍，單價從29元到880元不等。另外，活動也推出2款「只送不賣」小物：購買飲品並打卡就送「紋身貼紙」，單筆買2件周邊則贈送「人頭氣球」，輕壓即可自動膨脹，超有趣！
迎接鬼月，鶴茶樓還推出兩款芝麻冰沙飲品回歸，包括加入杏仁凍的「杏冰樂」以及搭配芝麻糊凍的「思鶴冰」，濃郁芝麻香氣呼應暗黑主題，粉絲必嚐。
【青山 青茶專業製作】
鶴茶樓旗下新品牌「青山 青茶專業製作」也將於8月22日插旗台中一中街，開幕日祭出「免費請喝一杯」活動（冬青、桂花玄米茶、天蟬那堤三選一），還有73折優惠，吸引學生族群嚐鮮。
【UG樂己】
人氣品牌「UG樂己」則宣布告五人續任代言，推出靈感來自新專輯的「傻瓜奶茶」，並與哈密瓜奶茶組成「哈瓜×傻瓜套組」。同時8月持續展店，在汐止中興、新竹民生、桃園南崁新開門市期間祭出「三窨十五茉買一送一」，加碼送限量保冷袋，夏日消暑還能順便抽演唱會門票。
想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言