手搖控必收！ 「鶴茶樓聯名伊藤潤二」鬼月推血腥變色杯 「青山」開幕免費喝 「UG」新店買一送一

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／鶴茶樓、青山、UG樂己提供
圖／鶴茶樓、青山、UG樂己提供

農曆七月鬼門開，手搖飲控有新梗！台灣茶飲品牌「鶴茶樓」再度與日本恐怖漫畫大師「伊藤潤二」聯名合作推鬼月限定飲品周邊，鶴茶樓新品牌「青山 青茶專業製作」進軍台中一中街推免費喝，UG樂己新店連開，陸續在新竹民生店、桃園南崁店推出三窨十五茉買一送一優惠活動。

【鶴茶樓】

圖／鶴茶樓提供
圖／鶴茶樓提供

這次鶴茶樓聯名伊藤潤二大師，以《狂熱》為主題推出限時活動，8月23日起全台門市正式開跑，從經典角色《富江》、《人頭氣球》與《十字路口的美少年》為靈感出，推出3款限定飲料杯搭配暗黑封膜，其中最吸睛的就是「血腥變色杯」，在室內看似白底，走到陽光下竟逐漸浮現血色驚悚圖案，讓人邊喝邊有進入伊藤潤二漫畫世界的錯覺。

圖／鶴茶樓提供
圖／鶴茶樓提供

同步還有限量6款「富江周邊」商品，包含「富江款安全帽」（880元）、「寬短T」（428元）、「馬克杯」（288元）以及飲料提袋、保冷袋等，滿滿暗黑氛圍，單價從29元到880元不等。另外，活動也推出2款「只送不賣」小物：購買飲品並打卡就送「紋身貼紙」，單筆買2件周邊則贈送「人頭氣球」，輕壓即可自動膨脹，超有趣！

圖／鶴茶樓提供
圖／鶴茶樓提供

圖／鶴茶樓提供
圖／鶴茶樓提供

迎接鬼月，鶴茶樓還推出兩款芝麻冰沙飲品回歸，包括加入杏仁凍的「杏冰樂」以及搭配芝麻糊凍的「思鶴冰」，濃郁芝麻香氣呼應暗黑主題，粉絲必嚐。

圖／鶴茶樓提供
圖／鶴茶樓提供

圖／鶴茶樓提供
圖／鶴茶樓提供

【青山 青茶專業製作】

圖／青山 青茶專業製作提供
圖／青山 青茶專業製作提供

鶴茶樓旗下新品牌「青山 青茶專業製作」也將於8月22日插旗台中一中街，開幕日祭出「免費請喝一杯」活動（冬青、桂花玄米茶、天蟬那堤三選一），還有73折優惠，吸引學生族群嚐鮮。

【UG樂己】

圖／UG樂己提供
圖／UG樂己提供

人氣品牌「UG樂己」則宣布告五人續任代言，推出靈感來自新專輯的「傻瓜奶茶」，並與哈密瓜奶茶組成「哈瓜×傻瓜套組」。同時8月持續展店，在汐止中興、新竹民生、桃園南崁新開門市期間祭出「三窨十五茉買一送一」，加碼送限量保冷袋，夏日消暑還能順便抽演唱會門票。

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

青山 手搖 鶴茶樓 伊藤潤二 買一送一

相關新聞

「31冰淇淋聯名寶可夢」推限量杯款與可愛聖代萌翻登場！還有免費造型湯匙可以拿

炎炎夏日，31冰淇淋攜手寶可夢推出全新聯名系列，讓粉絲邊消暑邊收集萌度爆表的周邊。首先登場的是「寶可夢 小雙球」限定紙杯，共有三款設計，集結皮卡丘、新葉喵、呆火鱷、潤水鴨、布撥、菊草葉、暖暖豬與小鋸鱷等人氣角色。凡購買一份小雙球，即可隨機獲得一支特製造型聖代湯匙，數量有限，送完為止。此外，還有「寶可夢 撲通撲通心動冰淇淋組」，不僅附上兩用保冷袋方便外帶，打開紙盒內蓋還有著色圖，讓大小朋友在家也能享受創意與美味。

手搖控必收！ 「鶴茶樓聯名伊藤潤二」鬼月推血腥變色杯 「青山」開幕免費喝 「UG」新店買一送一

手搖控必收！ 「鶴茶樓聯名伊藤潤二」鬼月推血腥變色杯 「青山」開幕免費喝 「UG」新店買一送一

小朋友快衝！ 麥當勞「迷你蛋捲冰淇淋」週末免費送 限時2小時、領取條件曝光

小朋友快去領！ 麥當勞「迷你蛋捲冰淇淋」週末免費供應 限定時間、條件一次看

打卡美食新據點！ Meat Up覓晌中山新店開幕 「巨無霸芒果帕妃杯」浮誇系甜點必嚐

打卡美食新據點！ Meat Up覓晌中山新店開幕 「巨無霸芒果帕妃杯」浮誇系甜點必嚐

85度C變強了！連紅遍全網的「杜拜巧克力」都吃得到　脆上推爆的「奶油烤年糕」升級版這日起開賣

越來越強！繼Threads上爆紅奶油烤年糕、生甜甜圈專賣店後，85度C再推三款奢華甜點，最火的「杜拜巧克力」也吃得到，令人直呼「85度C真的走得很前面」。

7-ELEVEN CITY PRIMA跨界攜手蘭蔻！限量「七夕聯名體驗組」免費領

7-ELEVEN看好CITY PRIMA精品咖啡消費潛力，近年不斷創新體驗，因應七夕情人節即將到來，CITY PRIMA...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。