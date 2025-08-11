聽新聞
手搖控排爆了！台南老牌手搖「紅太陽」插旗台中 連續3天「招牌飲品買1送1」 打卡IG爆紅「巨無霸珍奶、冰磚紅茶」
「紅太陽」回歸再插旗台中！南部代表性手搖飲「紅太陽」強勢復出台南後掀起排隊潮，最新插旗台中同樣引爆在地人朝聖，還推出限定3日「買一送一」，台中手搖控就衝這幾天！
台南在地爆夯手搖品牌「紅太陽」復出台南吸引在地民眾朝聖，本月更進駐台中南屯，引發排隊人潮開喝搶優惠。即日起至8/14，紅太陽台中黎明店祭出「特調飲品第二杯半價」好康，能夠搶先解鎖新飲品，加碼消費滿百送刮刮卡一張；8/15至8/17，則由紅太陽指定「獨家招牌飲品」領軍獨推買一送一，一次喝兩杯超懂喝。
值得一提的是，以上優惠活動皆於活動期間每日10:00–20:00開跑，活動期間暫無提供自取及外送。現在，台中人想打卡巨無霸珍奶、冰磚紅茶都不用跑到台南就能喝到啦！
紅太陽 台中黎明店
地址：台中市南屯區黎明路二段209號
電話：04-23801191
