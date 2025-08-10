台中火鍋新亮點！「上澄鍋物」推31種有機蔬菜吃到飽 霸氣「木桶龍虎斑」海陸鍋吸睛登場

快訊

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／取自上澄鍋物臉書粉絲團
圖／取自上澄鍋物臉書粉絲團

台中火鍋迷又多了一個必訪新據點！座落於日曜天地OUTLET二樓的「上澄鍋物」，以個人鍋套餐聞名多年，近日在全新裝潢後煥然登場。店內最大亮點之一，是專為健康族群打造的「野菜放題」，一次網羅31種當季有機時蔬，蔬食愛好者絕對能滿足！

圖／取自上澄鍋物臉書粉絲團
圖／取自上澄鍋物臉書粉絲團

除了時蔬外，瓜果與菇類，皆由小農直送，確保新鮮與無毒。無論是脆爽的蘋果絲瓜，還是切片入味的杏鮑菇，都能直接涮煮品嘗食材原味，讓火鍋不再只是大魚大肉的享受，也能吃得清爽又營養。

圖／取自上澄鍋物臉書粉絲團
圖／取自上澄鍋物臉書粉絲團

不過，若想吃海鮮也不用擔心，新菜色「木桶龍虎斑」更是吸睛話題，以整桶現切的龍虎斑鮮魚霸氣上桌，結合龍膽石斑的厚實彈牙與老虎斑的細嫩鮮滑，入口滿是大海鮮香。搭配蛤蜊、生蠔、美國虎紋黑板腱與大麥肩胛豚等海陸陣容，四人共享剛剛好。店家建議僅以清湯輕涮，不沾醬即可品嘗魚肉的鮮甜原味，成為夏日火鍋聚餐的全新選擇。

圖／取自上澄鍋物臉書粉絲團
圖／取自上澄鍋物臉書粉絲團

甜點同樣用心，推薦「雙籽鮮芋露」，以在地芋頭慢火熬煮，加入奇亞籽與南瓜籽增添口感與營養，香濃卻不膩口，是飯後的最佳收尾。平日營業時間為12:00至15:00及18:00至21:45，假日則為11:00至15:30及17:00至21:45。店址位於台中市中區自由路二段94號2樓，建議提前訂位，與家人好友一同享受澄澈好食光吧！

圖／取自上澄鍋物臉書粉絲團
圖／取自上澄鍋物臉書粉絲團

