台中火鍋新亮點！「上澄鍋物」推31種有機蔬菜吃到飽 霸氣「木桶龍虎斑」海陸鍋吸睛登場
台中火鍋迷又多了一個必訪新據點！座落於日曜天地OUTLET二樓的「上澄鍋物」，以個人鍋套餐聞名多年，近日在全新裝潢後煥然登場。店內最大亮點之一，是專為健康族群打造的「野菜放題」，一次網羅31種當季有機時蔬，蔬食愛好者絕對能滿足！
除了時蔬外，瓜果與菇類，皆由小農直送，確保新鮮與無毒。無論是脆爽的蘋果絲瓜，還是切片入味的杏鮑菇，都能直接涮煮品嘗食材原味，讓火鍋不再只是大魚大肉的享受，也能吃得清爽又營養。
不過，若想吃海鮮也不用擔心，新菜色「木桶龍虎斑」更是吸睛話題，以整桶現切的龍虎斑鮮魚霸氣上桌，結合龍膽石斑的厚實彈牙與老虎斑的細嫩鮮滑，入口滿是大海鮮香。搭配蛤蜊、生蠔、美國虎紋黑板腱與大麥肩胛豚等海陸陣容，四人共享剛剛好。店家建議僅以清湯輕涮，不沾醬即可品嘗魚肉的鮮甜原味，成為夏日火鍋聚餐的全新選擇。
甜點同樣用心，推薦「雙籽鮮芋露」，以在地芋頭慢火熬煮，加入奇亞籽與南瓜籽增添口感與營養，香濃卻不膩口，是飯後的最佳收尾。平日營業時間為12:00至15:00及18:00至21:45，假日則為11:00至15:30及17:00至21:45。店址位於台中市中區自由路二段94號2樓，建議提前訂位，與家人好友一同享受澄澈好食光吧！
想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言