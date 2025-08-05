聚餐首選！台中「吃到飽美食」讓你幸福感爆棚

【FunTime小編群】台中美食很多，吃到飽餐廳更是琳瑯滿目，菜色從烤肉、火鍋、日式料理到義式料理應有盡有，這次FunTime小編就來介紹5家CP值、人氣都很高的台中吃到飽餐廳給大家！不管是要家庭、朋友聚會還是情侶約會一定能找到滿足你需求的餐廳！除了台中吃到飽，還想看更多美食、景點、行程推薦，推薦給你台中旅遊全攻略！

林酒店森林百匯

林酒店森林百匯。 圖／IG, chikuangliao

林酒店森林百匯。 圖／IG, dorashiao

森林百匯餐廳位於林酒店內，餐廳內座位多達700多個，不過還是建議一定要先訂位唷！森林百匯提供多達上百種的料理，包括現切排餐、各國特色美食等，其中最著名的莫過於它的肥美海鮮，波士頓龍蝦、天使紅蝦、生魚片、生蠔等經典海鮮，總是在上架瞬間被一掃而空。而除了正餐種類眾多又豐盛外，點心也不馬虎，現場更是有現打果汁可以享用。另外還有紅葡萄酒、白葡萄酒喝到飽，冰淇淋更是使用哈根達斯的，總之一路吃下來保證讓你吃飽又吃巧！

地址：台中市西屯區朝富路99號

電話：04-2255-1111

裕元花園酒店 溫莎咖啡廳

裕元花園酒店 溫莎咖啡廳。 圖／agoda

裕元花園酒店 溫莎咖啡廳。 圖／agoda

溫莎咖啡廳位於台中台灣大道上的裕元花園酒店地下一樓，開車來的客人可以直接停在他們的專屬停車場，非常方便。溫莎咖啡廳最特別的地方在於他們的甜點相當多樣化，包括現做的車輪餅，還有各類糕餅及新鮮蜂蜜，蛋糕更是種類繁多，五花八門，甚至還有提供豆花，想加什麼料可以自己做選擇！而除了甜點，據說爐烤美國頂級牛排的肉質相當鮮嫩，蝦子和生魚片也都很新鮮！若是喜歡中式菜色的朋友，這裡也有提供擔仔麵、燒酒麵線蝦、魚翅羹等，絕對能滿足大家的味蕾。

地址：台中市西屯區台灣大道四段610號B1F

電話：04-2465-6555

潮港城國際美食館 太陽百匯

潮港城國際美食館 太陽百匯。 圖／IG, thunder771114

潮港城國際美食館 太陽百匯。 圖／IG, thunder771114

太陽百匯吃到飽餐廳就位於台中魚市場旁邊，餐廳內有一整片玻璃落地窗可以觀賞窗外景色，空間算是相當寬敞舒適。這裡除了有豐富的中式菜餚外，最大特色當然就是新鮮又大量的海鮮料理，喜歡吃海鮮的朋友千萬不能錯過！太陽百匯海鮮種類眾多，常常讓人不知該從何下手，小編私心推薦現蒸海魚、牛奶蛤及生魚片，這些絕對必吃！若是喜歡炸物的人也不要錯過他們的天婦羅炸蝦及炸蟹腳，都相當不錯！以這個價格來說，這間餐廳非常推薦，cp值爆表！

地址：台中市南屯區環中路四段2號

電話：04-2386-3322

春天素食

春天素食。 圖／kkday

春天素食。 圖／kkday

春天素食是素食界的老字號吃到飽餐廳，在台北及台中各有一家分店，以歐式自助餐打造出各式美味的素式料理，近百道菜色都可以自取～菜色包含蔬菜、飯、麵、湯品以及水果甜點應有盡有，就算不吃素的朋友，來到這也會被擄獲芳心呀～春天素食也會不定期更換菜色哦！

地址：台中市西屯區大墩十七街88號2F

電話：04-2328-0956

饗食天堂

饗食天堂。 圖／klook

饗食天堂。 圖／klook

饗食天堂是小編個人的愛店！台中分店有2間，一間在大遠百，另一間則在LALAPORT，饗食天堂從肉品、海鮮、炸物、湯品到甜點都非常精緻不馬虎，而且種類很多哦，像是螃蟹就有吃過蒸的、炒的或是冰鎮過的，蝦子、貝類、生魚片種類也很多，除了海鮮種類豐盛，肉品、炸物及其他餐點也非常有誠意，補餐的速度也很快，隨著不同季節偶爾也會調整菜單，隨時都吃的到新鮮！

【台中大遠百店】

地址：台中市西屯區台灣大道三段251號11樓

電話：04-2258-5006

【LALAPORT 台中店】

地址：台中市東區進德路700號3樓

電話：04-2211-8111

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