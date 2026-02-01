福岡旅遊住哪最方便？ 最新住宿攻略、飯店推薦一次看

【FunTime小編群】挑選福岡飯店，交通方便絕對是重要的考量之一。如果到福岡自由行，福岡博多車站附近、天神地區及中洲一帶的飯店都相當符合交通方便的需求，不僅離機場超近，也是到各景點的交通樞紐！今天小編整理了幾間高評價、高CP值的九州福岡住宿，距離車站都是步行10分鐘以內的距離哦！

博多天神十字生活飯店。 圖／Agoda

快速導覽｜福岡住宿區域

福岡住宿地圖。

福岡是近幾年很熱門的日本城市，機場距離市區非常近，下飛機後不到10分鐘就能抵達博多車站，交通十分便利。福岡的市區不大，博多、天神、中洲等都能步行往來，所以這三個區域成為了旅客最愛的住宿區域。同時小編也整理出福岡便宜住宿，讓大家可以依照自己的需求去挑選。

福岡住宿區域的特色：

1.博多住宿：機場附近、交通方便、可搭JR去由布院、熊本

2.天神住宿：熱鬧商圈逛街好便利、可搭西鐵至柳川、太宰府

3.中洲、櫛田神社住宿：鬧中取靜、櫛田神社輕鬆到

福岡住宿推薦｜博多住宿：車站周遭最便利

博多車站最大的優勢就是交通便利，匯集多條地鐵線、新幹線和巴士，無論是想在市區探索，或是去湯布院、熊本、太宰府都省時又快速！同時生活機能也十分強大，從逛街購物到吃美食都沒問題，連必吃的明太子麵包在這，因此小編很推薦第一次去福岡自由行的旅客住在博多車站附近喔～

博多中央JR九州Blossom酒店｜地鐵站附近ｘ房間寬敞舒適

博多中央JR九州Blossom酒店。 圖／Agoda

博多中央JR九州Blossom酒店。 圖／Agoda

博多中央JR九州Blossom酒店(JR Kyushu Hotel Blossom Hakata Central)交通位置超級好、從JR博多駅往博多口方向出來後，走路只需要2分鐘就可以到達，不用扛著行李跑來跑去超輕鬆。飯店設備齊全且乾淨、房間比一般的商務旅館寬敞很多，兩個行李箱完全打開都還很寬敞喔！房間內還提供加濕器和清淨機，設備應有盡有，難怪是許多網友強力推薦的飯店呀！

小編偷偷說：出國都帶大行李箱的人有福啦！

訂房網評價：8.9/10 (agoda)

交通：JR博多站博多口步行約2分鐘、地鐵機場線博多站西13號出口徒步1分鐘

附近景點：AMU PLAZA博多、KITTE博多・O1O1

博多口站前維亞飯店-JR西日本集團｜VIA INN連鎖ｘ平價好選擇

博多口站前維亞飯店-JR西日本集團。 圖／Agoda

博多口站前維亞飯店-JR西日本集團。 圖／Agoda

博多口站前維亞飯店-JR西日本集團(VIA INN HAKATAGUCHI EKIMAE-JR WEST GROUP)一樣離博多站超近，步行5分鐘即到！房間空間足夠、行李箱攤開完全沒問題，且整體環境非常乾淨，住過的旅客都留下很好的評價～此外，房型也有單人房的選擇、獨旅沒有問題！而備品如牙刷、刮鬍刀、洗面乳等都是自取的，非常方便、是很不錯的住宿選擇哦！

訂房網評價：8.9/10 (agoda)

交通：步行至JR博多站口約3分、地鐵博多站口5分

附近景點：AMU PLAZA博多、KITTE博多・O1O1、櫛田神社

福岡住宿推薦｜天神住宿：逛街購物的首選

若是你喜歡在地的生活氣息，想要從早逛到晚的話，天神住宿是最佳選擇！這裡被稱作福岡的購物天堂，從大型百貨、雜貨藥妝、潮牌服飾、特色小店都應有盡有，還有必逛的天神地下街，以及明太子飯、大名燒肉等各式各樣的美食，一站搞定吃喝玩樂的需求！

如果有安排柳川及太宰府行程的話，也很推薦住這裡！因為西鐵的福岡（天神）站就在這裡，直接搭車前往非常方便。

福岡索拉利亞西鐵酒店｜購物天堂ｘ房型寬敞

福岡索拉利亞西鐵酒店。 圖／Agoda

福岡索拉利亞西鐵酒店。 圖／Agoda

福岡索拉利亞西鐵酒店(Solaria Nishitetsu Hotel Fukuoka)的地理位置便利，與西鐵福岡天神站相連、並與百貨公司共構，附近超好逛！光是百貨公司和天神地下街就可以盡情購物一整天，且有很多餐廳、美食小吃能選擇，生活機能非常好。買完吃完輕輕鬆鬆回飯店！而飯店也有提供泳池，房間空間寬敞，打開兩個29吋行李箱都沒問題喔～是想住得舒適、便利的旅客的理想選擇！

訂房網評價：8.9/10 (agoda)

交通：地鐵天神站、天神南站皆步行5分鐘，西鐵福岡天神站直通

附近景點：Solaria Plaza、天神地下街、大丸百貨、警固公園

福岡天神東方快捷飯店｜近明太子麵包ｘ地點佳

福岡天神東方快捷飯店。 圖／Agoda

福岡天神東方快捷飯店。 圖／Agoda

福岡天神東方快捷飯店(HOTEL ORIENTAL EXPRESS FUKUOKA TENJIN)房間內部乾淨明亮住起來超舒適！而且超高人氣的明太子麵包Full Full天神店就在隔壁，完全不怕太晚出門買不到，甚至離開前還能去外帶幾條回台灣！天神地下街，博多拉麵、居酒屋、百貨公司、Aeon超市等也都在附近，完全是愛逛街的旅客首選！此外，附近搭乘公車和地鐵前往其他景點也非常方便哦！

訂房網評價：8.6/10 (agoda)

交通：地鐵機場線天神站1號出口徒步5分鐘

附近景點：Mina天神、天神地下街、福岡PARCO

福岡住宿推薦｜中洲、櫛田神社住宿：鬧中取靜

往前搭兩站是博多、往後搭一站則是天神的中洲、櫛田神社一帶也是非常不錯的住宿區，鬧中取靜且離各景點都不遠，無論是必訪的櫛田神社、必逛的博多運河城、必吃的中洲屋台橫丁等地都可以輕鬆步行抵達，十分方便！不過中洲夜生活豐富、為當地紅燈區，如果有顧慮的話會建議再視飯店實際位置評估看看呦！

博多祇園櫛田神社前西鐵克魯姆酒店｜日式塌塌米房ｘ可住到六人

博多祇園櫛田神社前西鐵克魯姆酒店。 圖／Agoda

博多祇園櫛田神社前西鐵克魯姆酒店。 圖／Agoda

博多祇園櫛田神社前西鐵克魯姆酒店(Nishitetsu Hotel Croom Hakata Gion Kushida Shrine)是口碑相當不錯的飯店！地鐵出站後步行約1分鐘就能抵達，櫛田神社、川端商店街及24小時超市都在附近，附近巴士還可以直達大濠公園及Lalaport。房間方面則可住2～6人，而且還有無障礙房、超日式的塌塌米房等選擇，最重要的是有大浴池可以泡湯！泡完湯再來吃一支免費的冰棒超享受～

訂房網評價：8.8/10 (agoda)

交通：櫛田神社前站5號出口步行1分鐘

附近景點：櫛田神社、博多運河城、中洲屋台橫丁

福岡中洲川端威斯特酒店｜單人房型ｘ泡湯首選

福岡中洲川端威斯特酒店。 圖／Agoda

福岡中洲川端威斯特酒店。 圖／Agoda

福岡中洲川端威斯特酒店(Hotel Vista Fukuoka Nakasu-Kawabata)一樣離地鐵站非常近，且鄰近唐吉訶德與一蘭拉麵總店、周遭機能非常好。飯店設有男女分開的大浴池，最特別的是每兩個月會更換不同主題的特色湯池！房型有單人房的選擇、獨旅也可以入住，環境乾淨明亮，早餐更是厲害，能品嚐到水炊鍋、明太子料理等福岡當地的特色美食，喜歡吃飯店早餐的人可以來看看這間！

訂房網評價：8.9/10 (agoda)

交通：中洲川端站7號出口步行3分鐘

附近景點：川端通商店街、櫛田神社、博多運河城

福岡住宿推薦｜便宜住宿：玩福岡省錢必備

誰說出國玩一定很貴呢？福岡就是超適合小資族的平價天堂，從美食到住宿的價格都很便宜，即使是預算有限也能暢快地玩！小編從各區域精選了幾間福岡便宜住宿，每間都是乾淨舒適又便利，讓大家在省錢的同時，兼顧良好的住宿品質～

博多蒙坦旅舍｜可住1~5人ｘ可租借腳踏車

博多蒙坦旅舍。 圖／Agoda

博多蒙坦旅舍。 圖／Agoda

博多蒙坦旅舍(montan HAKATA)位於博多與機場間的東比惠站，公共空間如青旅般非常寬廣，休息區免費提供咖啡和紅茶，還可以借用桌遊來玩！想簡單下廚的話共用廚房也是鍋碗瓢盆樣樣有，此外還有付費洗衣房、中庭等空間；住宿方面房型選擇多樣，宿舍房、單人房、塌塌米房、上下舖房等，從獨旅到家庭旅遊都不是問題，最重點是房價非常親民，住起來超划算！

小編偷偷說：目前宿舍房只有提供女性入住呦！

訂房網評價：9.1/10 (agoda)

交通：步行至地鐵東比惠站約6分鐘、博多站8分鐘

附近景點：AMU PLAZA博多、KITTE博多・O1O1

博多Forza飯店｜設備完善ｘ寬敞明亮

博多Forza飯店。 圖／Agoda

博多Forza飯店。 圖／Agoda

博多Forza飯店(Hotel Forza Hakataeki Chikushi-Guchi I)距博多站筑紫口出口僅需1分鐘，路口有lawson和星巴克，樓下還有family、吉野家等，生活機能非常便利～飯店大廳簡約明亮，旁邊還有公共區域，住客可以免費使用電腦和咖啡機，房內設備也非常完善，貼心提供各式USB轉接頭插座、LG電子衣櫥、按摩靠墊，該有的設備都有～房間寬敞明亮，也有十分完善的衛浴設備，住在這裡完全感受不到擁擠，帶小孩的旅客也有空間讓小孩子跑跑跳跳，十分舒適。

小編偷偷說：床頭有IPAD超厲害，出國不用帶電腦了！

訂房網評價：8.5/10 (agoda)

交通：JR博多站筑紫口，步行約1分鐘

附近景點：AMU PLAZA博多、KITTE博多・O1O1

看完以上的福岡住宿後，是不是迫不及待要來一場福岡之旅了呢？其實無論是住在博多車站、天神或中洲地區都很方便，彼此之間距離也很近，行程排起來超級輕鬆！但是FunTime小編要提醒大家，有些飯店真的非常熱門，除了要隨時注意有沒有特價資訊，也要早一點下手訂房，才能訂到便宜的價格喔！

