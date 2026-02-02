適合家族、好友一起住！澎湖包棟民宿推薦清單

【FunTime小編群】充滿夏日氣息的澎湖，是許多人玩水看美景的絕佳選擇。在這裡，你可以輕鬆享受絕美的日落美景與金黃色的陽光沙灘，又或者是選擇包棟獨享屬於你們的盛夏派對。因此小編將在眾多的選擇中，幫大家整理幾間澎湖包棟民宿，讓大家不管是家庭旅遊還是朋友聚會，都能享有寬敞的私人空間～

來澎湖玩怎麼住最剛好？這次幫大家整理三種澎湖熱門包棟住宿類型，不管你想住Villa、參加花火節方便移動，還是想找個地方和朋友耍廢聊天，都能快速找到理想選擇！

➢ 澎湖Villa：有的看得到海景、有的設有無邊際泳池，適合情侶出遊、家庭聚會

➢ 澎湖馬公市區包棟民宿：走路就能逛老街、吃美食，適合參加澎湖花火節的旅人

➢ 澎湖高CP值包棟民宿：適合好友一起放鬆耍廢，設有庭院、烤肉區、麻將桌等設施

澎湖Villa推薦

來澎湖渡假不妨入住這裡的Villa，以下這幾間Villa，有的擁有夢幻海景、有的設有超療癒的無邊際泳池或是KTV等住宿設施，不管是朋友聚會、情侶出遊，還是家族旅行都超適合！

陽光棕櫚渡假民宿

超大陽台獨享澎湖美景

陽光棕櫚渡假民宿 。圖／agoda

位在澎湖馬公市的陽光棕櫚渡假民宿，是間以純白色系為主的希臘式風格民宿。一進到民宿內，就能看見一樓的戲水泳池區，裡面不僅附有造型泳圈能拍照，一旁還設有陽傘及躺椅能享受日光浴。而園區內的住宿空間主要以ㄇ字型設計分為A、B、C三棟，各棟提供的房型也以雙人房及四人房為主，除了少部分的房型沒有陽台外，其餘的每間客房皆有獨立的景觀陽台，到了夜晚，還能一覽澎湖的星空美景～

訂房網評價：9.0/10(Agoda)

地址：澎湖縣馬公市五德里鷄母塢228號

那故事水岸莊園民宿

一層一戶享有私人海景泳池

那故事水岸莊園民宿 。圖／agoda

那故事水岸莊園坐落於澎湖西南岸的海岸邊，以一層一戶的形式提供民眾最隱密的私人渡假空間。而民宿的建築主要分為五層樓，每層樓僅有一間房型，分別為海景雙人房、水池雙人房、水池四人房及親子戲水池四人房等，且除了海景雙人房沒有獨立泳池外，其餘的每間房型皆有私人泳池與泡澡湯池。另外，民宿也有提供麻將、KTV，讓大家就算待在民宿也不無聊，旺季時還可以協助洽詢包船出海唷～

訂房網評價：9.3/10(Agoda)

地址：澎湖縣馬公市井垵里井子垵100號

澎湖馬公市區包棟民宿推薦

如果你是初訪澎湖的旅客，很推薦住在馬公市區喔～這附近聚集多個古蹟景點、美食小吃，像是中央老街、天后宮、觀音亭通通都在附近，走路就能到！特別是參加澎湖花火節的人更適合住這區，看完煙火回民宿超方便又安全！

市場文旅

超人氣市場美食一次滿足

市場文旅 。圖／agoda

位在北辰市場旁的市場文旅，因地理位置的關係，附近的超人氣美食更是不勝枚舉，像是味良手作壽司、四眼井烤雞、鐘記燒餅以及香亭土魠魚羹等，都只要下樓就能輕鬆一次滿足。而市場文旅整體的風格屬於日式簡約的無印風，想吃東西聊聊天，民宿內也有提供寬敞的客廳與廚房吧檯，搭配著明亮乾淨的客房，真的非常適合8-10人的家庭旅遊或是朋友聚會前來包棟！

訂房網評價：9.2/10(Agoda)

地址：澎湖縣馬公市大智街18巷10弄11號

澎湖高CP值包棟民宿推薦

如果你們是一群好友，想找個地方好好放鬆、耍廢聊天，鵬護這幾間高CP值包棟民宿真的超適合！不只空間寬敞，有的有庭院或是烤肉區可以開趴，有的還備有麻將桌、撲克牌，不出門也能玩一整天！

美麗民宿

超高cp值的多人包棟民宿

美麗民宿 。圖／agoda

美麗民宿位在澎湖湖西的幽靜小路旁，民宿不僅設有免費的私人停車場，還有提供微波爐、烤箱、冰箱及廚房用具等，若不想帶太多衣服，美麗民宿也有提供自助洗衣設備，真的超貼心～而房型的部分，美麗民宿主要提供雙人房與四人房，其中四人房的房型皆有獨立的景觀陽台及寬敞客廳，若入住人數多達16人，還能選擇包棟的方案，整體算下來也比大多包棟民宿親民，超高的cp值你還在等什麼～

訂房網評價：9.4/10(Agoda)

地址：澎湖縣湖西鄉成功村1鄰港底142-7號

