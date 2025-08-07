雙色花海太夢幻！ 台中中社「火球花＋波波草」雙色丸子限定美景 快衝一波

花控快筆記！位在台中后里的「中社觀光花市」最近美到炸，3000株「波波草」像一顆顆抹茶丸子排排站，搭配夏季限定綻放的紅色「火球花」，打造出罕見的雙色丸子花海大景太夢幻，季節限定美景，花海控快衝一波！

圖／IG@love520love520like授權

中社觀光花市今年精心種植了3000株「波波草」，分兩批進行栽種，目前第一批已長成療癒感滿分的綠色地毯。波波草學名為「地膚草」，俗稱掃帚草或波波草，從小苗到巨大球體，自然成型、毛茸茸的外觀超級可愛。

圖／翻攝中社觀光花市-官網粉絲團

另一款相似的「火球花」，可是花市的夏季限定明星，園方經過多年栽培技術改良，讓花期可以拉長到7月中旬之後，採多梯次綻放方式延長賞花期。

圖／翻攝中社觀光花市-官網粉絲團

號稱是全台最美賞花景點的「中社觀光花市」，6公頃園區全年都有不同季節花海綻放，夏季迎來「火球花」盛開，圓滾滾的鮮紅色花球就像點燃的大地煙火，與一旁的綠色「波波草」形成強烈對比，營造出宛如動畫中的雙色丸子大景，讓人一秒就愛上！

圖／IG@love520love520like授權

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」