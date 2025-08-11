快訊

銀行客服鑽漏洞盜刷18位客戶信用卡 金管會開罰1200萬元

難放颱風假？北市估不會進入暴風圈 「1變數」恐釀影響

聽新聞
0:00 / 0:00

敲碗成功！「德州小騎士炸雞」嘉義首店要來了 店址搶先曝光

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／德州小騎士炸雞粉專及IG@tainan.food_jane授權
圖／德州小騎士炸雞粉專IG@tainan.food_jane授權

童年回憶「德州小騎士炸雞」開新店！以南部為主要據點的「德州小騎士炸雞」即將插旗嘉義，首間門市店址搶先曝光，之後免跑台南也能吃到了！

圖／IG@tainan.food_jane授權
圖／IG@tainan.food_jane授權

「德州小騎士炸雞」發布好消息，下一間新門市將進駐嘉義西區，開設德州小騎士嘉義大全聯店，待開幕後不需特別跑台南，也能吃到薄皮多汁的美味炸雞與招牌波浪薯條

圖／IG@tainan.food_jane授權
圖／IG@tainan.food_jane授權

圖／德州小騎士炸雞粉專
圖／德州小騎士炸雞粉專

根據官網顯示，「德州小騎士炸雞」目前在台有五間門市，台南、高雄各有2間，屏東則有1間。接下來將進駐嘉義，而確切開幕日與開幕優惠則需靜待業者公布，嘉義人敲碗成功就等開吃啦！

德州小騎士炸雞 嘉義大全聯門市

開幕日：待業者公布

地址：嘉義市西區博愛路二段281號

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

炸雞 薯條 大全聯 德州小騎士

相關新聞

江振誠從小吃到大！「華榮市場口甜不辣」老闆猝逝 最後營業日曝光

經營近50年的台北士林「華榮市場口甜不辣」，日前老闆因為心肌梗塞猝逝，許多熟客得知消息後，紛紛在社群上表達關懷與不捨，而...

花蓮人氣「定置漁場三代目」插旗台北！限定「小川椒濃胡麻沾麵」必吃

來自花蓮的人氣拉麵「定置漁場三代目」即將在8月16日首度進駐台北。店內延續「產地直送、在地風土」的理念，提供多款招牌的膠...

「文華 Café」推夏日午間海陸盛宴！新任主廚盧奕翔領軍獻創意佳餚

台北文華東方酒店「文華 Café」向來以精緻自助餐聞名，今夏由新任主廚盧奕翔領軍，推出全新季節午間主餐，為盛夏饕客帶來耳目一新的海陸盛宴。主廚嚴選時令食材，融合海鮮與肉類的多元風味，並以細膩廚藝詮釋夏日餐飲美學，可以揪團來訪全新菜餚！

星級飯店「吃到飽免千元」！Buffet「悅市集」優惠攻略 「1條件」午餐756元開吃 還有「早餐買1送1」每人只要450元

飯店早餐吃到飽買一送一！台北新板希爾頓酒店內自助餐廳「悅市集」除推出身分證對對碰最高68折外，還有55歲以上享6折及雙人同行買1送1等活動，...

滿300折40！「壽司郎」首進淡水　極上鮪魚大腹40元、深海紅蟹35元

自日本登台的連鎖迴轉壽司「壽司郎」，自即日起開設「淡水新市店」，乃是全台第51間，同時也是淡水首間分店。為慶祝新店開幕，...

手搖控排爆了！台南老牌手搖「紅太陽」插旗台中 連續3天「招牌飲品買1送1」 打卡IG爆紅「巨無霸珍奶、冰磚紅茶」

「紅太陽」回歸再插旗台中！南部爆夯手搖飲「紅太陽」強勢復出台南後掀起排隊潮，最新插旗台中同樣引爆在地人朝聖，更祭出限定3日「買一送一」，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。