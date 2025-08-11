聽新聞
敲碗成功！「德州小騎士炸雞」嘉義首店要來了 店址搶先曝光
童年回憶「德州小騎士炸雞」開新店！以南部為主要據點的「德州小騎士炸雞」即將插旗嘉義，首間門市店址搶先曝光，之後免跑台南也能吃到了！
「德州小騎士炸雞」發布好消息，下一間新門市將進駐嘉義西區，開設德州小騎士嘉義大全聯店，待開幕後不需特別跑台南，也能吃到薄皮多汁的美味炸雞與招牌波浪薯條。
根據官網顯示，「德州小騎士炸雞」目前在台有五間門市，台南、高雄各有2間，屏東則有1間。接下來將進駐嘉義，而確切開幕日與開幕優惠則需靜待業者公布，嘉義人敲碗成功就等開吃啦！
德州小騎士炸雞 嘉義大全聯門市
開幕日：待業者公布
地址：嘉義市西區博愛路二段281號
