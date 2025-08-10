快訊

楊柳估明晨轉中颱！最新路徑曝光 周三四靠台、這天「影響最劇烈」

民眾黨維持「2年條款」將換血 王鴻薇盼繼續合作：有遺憾也有期待

嘉義「觀音瀑布」門票變便宜！擴增「這些人」免費入園　一般民眾也只要30元

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／嘉義縣政府提供
圖／嘉義縣政府提供

繼限時免費入園後，嘉義觀音瀑布自8/9起採門票優惠，除一般民眾特惠30元外，再擴列免門票資格，近期如有造訪可注意一下。

圖／阿里山國家風景區管理處提供
圖／阿里山國家風景區管理處提供

嘉義觀音瀑布發布公告，因近期西南氣流影響帶來連日豪大雨，造成第二層往第三層通天坡步道嚴重毀損，需長期修護，因此自8/9起僅開放到第二層飄谷雨瀑布，同時宣布在完全修護完畢前，門票採優惠措施，一般民眾、外籍人士享特惠票30元（原價70元），而原特惠票資格者則享免門票，如65歲以上、12歲以下、設籍嘉義縣/市之一般民眾、持志工榮譽卡者等都能出示證件享有免費入園。

圖／阿里山國家風景區管理處提供
圖／阿里山國家風景區管理處提供

圖／阿里山國家風景區管理處提供
圖／阿里山國家風景區管理處提供

符合免門票條件者，只要直接到入口處出示相關證件即可排隊入園。門票優惠暫無到期日，需待步道完全修復後公告，詳情可關注嘉義觀音瀑布粉專

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

瀑布 步道 免門票 免費入園 嘉義旅遊 熱門景點

相關新聞

「風吹七Go」七股鹽山風箏嘉年華 8月連三週末Fun風趣

【旅奇傳媒/編輯部報導】2025年夏季，七股鹽山再度迎來風箏齊飛的熱潮。由臺鹽公司與亞洲國際風箏聯合會共同主辦的「風吹七Go 七股鹽山風箏嘉年華」，於08/09-08/10、08/16-08/17以及

嘉義「觀音瀑布」門票變便宜！擴增「這些人」免費入園　一般民眾也只要30元

繼限時免費入園後，嘉義觀音瀑布自8/9起採門票優惠，除一般民眾特惠30元外，再擴列免門票資格，...

台南最嗨暑假親子景點！勇闖「萬國通路」 限定暴龍展區超逼真

整座工廠變身恐龍樂園！萬國通路打造沉浸式侏儸紀世界，從科幻行李箱展覽走進遠古奇境，暑假精彩超乎想像！

吃爆和牛肉不是夢！ 台南538元火鍋吃到飽「星野肉肉鍋」平日免費升級海陸吃到飽

udn走跳美食／台南小白 台南美食｜台南火鍋「星野肉肉鍋安平府前店」現在到6/30前可以半價/免費升級海陸吃到飽！星野肉肉鍋最低538元的極品人氣系列就享有兩種牛肉、兩種豬肉及雞肉+豐富蔬菜自助

「文創新秀主題房」登入南港老爺行旅！住進插畫裡 也把創作帶回家

台北南港迎來文創界年度盛事「2025 臺灣文博會」，此次合作飯店南港老爺獨家和兩位新秀插畫家「腋毛人 Yemao」與「臺...

拒絕證件照黑歷史！3 間台南「韓式證件照」評比

有些人特地飛去韓國拍證件照，就是為了韓式的修圖審美、妝髮技巧等等，但聽說現在不用飛出國，在台灣就可以拍出人生最強的證件照？這次七分之二的探索精選 3 家台南韓式證件照館，幫大家拍出一拿到照片，就會馬上想去換護照的滿意之作！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。