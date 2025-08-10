嘉義「觀音瀑布」門票變便宜！擴增「這些人」免費入園　一般民眾也只要30元

有些人特地飛去韓國拍證件照，就是為了韓式的修圖審美、妝髮技巧等等，但聽說現在不用飛出國，在台灣就可以拍出人生最強的證件照？這次七分之二的探索精選 3 家台南韓式證件照館，幫大家拍出一拿到照片，就會馬上想去換護照的滿意之作！

2025-08-09 09:00