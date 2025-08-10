嘉義「觀音瀑布」門票變便宜！擴增「這些人」免費入園 一般民眾也只要30元
繼限時免費入園後，嘉義觀音瀑布自8/9起採門票優惠，除一般民眾特惠30元外，再擴列免門票資格，近期如有造訪可注意一下。
嘉義觀音瀑布發布公告，因近期西南氣流影響帶來連日豪大雨，造成第二層往第三層通天坡步道嚴重毀損，需長期修護，因此自8/9起僅開放到第二層飄谷雨瀑布，同時宣布在完全修護完畢前，門票採優惠措施，一般民眾、外籍人士享特惠票30元（原價70元），而原特惠票資格者則享免門票，如65歲以上、12歲以下、設籍嘉義縣/市之一般民眾、持志工榮譽卡者等都能出示證件享有免費入園。
符合免門票條件者，只要直接到入口處出示相關證件即可排隊入園。門票優惠暫無到期日，需待步道完全修復後公告，詳情可關注嘉義觀音瀑布粉專。
