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票根別急著丟！嘉義「高CP值觀光農場」把門票變有用了 加碼享「蓋婭莊園免費入園、嘉義101餐飲免服務費」有夠超值

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／三隻小豬觀光農場提供
圖／三隻小豬觀光農場提供

票根別急著丟！有別於門票折抵園內消費，嘉義熱門觀光農場獨推「票根3大優惠」，包含歐風「蓋婭莊園免費入園、飯店餐飲免服務費等額外福利，令網友讚聲「等於是買一個門票逛兩個點」、「票價真的算便宜了」。

圖／三隻小豬觀光農場提供
圖／三隻小豬觀光農場提供

圖／三隻小豬觀光農場提供
圖／三隻小豬觀光農場提供

嘉義民雄「三隻小豬觀光農場」不採門票折抵園區消費或換牧草等消費方式，而是獨家新增門票的附加價值，可以憑門票享有更特別的旅遊體驗，像是持當日門票至「民雄夾子園」可享免費三次夾夾券、購票即贈「蓋婭莊園」免費入園券（期限至9/30），以及晚餐期間持當日門票到嘉義101「VOCO酒店」享餐飲部門免服務費等超值福利。

門票收費部分，全票（身高130cm以上）130元、優待票（身高100-130cm以上；持身心障礙手冊、一名陪同）50元，身高100cm以下則免費入園，門票無提供園內抵用。

多個電視節目都曾到此取景拍攝，圖為《拜託了！廚神》錄影時照片。圖／三隻小豬觀光農場提供
多個電視節目都曾到此取景拍攝，圖為《拜託了！廚神》錄影時照片。圖／三隻小豬觀光農場提供

圖／三隻小豬觀光農場提供
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圖／三隻小豬觀光農場提供
圖／三隻小豬觀光農場提供

而針對被問到門票為何無折抵，有許多網友跳出來為園方發聲「票已經算便宜了，不知到底再唉啥？餐飲部的東西也好吃又划算，到底要做啥？」、「門票已經夠便宜了 要抵啥」、「這麼便宜的門票，餐點又好吃，CP值又高。實在是挑不到什麼毛病，硬要說就是園區太大一次玩不完」。

「三隻小豬觀光農場」內動物有水豚、狐獴、駱馬、長臂猿、梅花鹿、綿羊豬等多達二三十種，園區設有大型草原、兒童遊戲區、花園景觀區、DIY教室，還有動物景觀餐廳、伴手禮商店等，不僅能與可愛動物們近距離接觸，三隻小豬的家、彩虹雨傘大道等各式漂亮造景也超級好拍，非常值得花一天時間走訪休憩，帶小朋友踏青放電。

圖／三隻小豬觀光農場提供
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圖／三隻小豬觀光農場提供
圖／三隻小豬觀光農場提供

三隻小豬觀光農場

地址：嘉義縣民雄鄉民新路369號

營業時間：週一至五9:00-18:00；週六、日9:00-19:00（最晚入園18:00；週二公休）

粉絲專頁：https://www.facebook.com/threepigs369

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