Xpark「門票半價」！桃園人「全票種5折」連兩天 加碼每週五「五人同行5折」、每日5點後「餐飲、伴手禮全部9折」
門票連兩天半價！來自日本新都會型水生公園「Xpark」歡慶父親節，特別推出兩日限定「全票種5折」，朝聖全新沉浸展演、打卡網紅水母牆，桃園人手刀衝！
北台灣熱門水族館「Xpark」於8/7、8/8兩日祭出「全票種5折」優惠，活動當天憑本人桃園市民卡於現場購票即享半價，一張卡至多可帶5人同行，折扣後成人票300元（原價600元）、學生票215元（原價430元）、博愛孩童票135元（原價270元），不得與其他優惠活動併用。
此外，八月每週五17:00、18:00場次，不限地區、只要5人同行皆可享「全票種五人同行5折」，限於官網預購「5人同行5折感謝祭套票」，且需在入館前一日23:59完成預約。另，館內用餐及購物也同步推優惠，即日起至8/30每日17:00後，Xfun與Xcafe全品項9折，人氣伴手禮都有折扣。
Xpark
地址：桃園市中壢區春德路105號
營業時間：10:00-20:00（以官網公告為準）
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言