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Xpark「門票半價」！桃園人「全票種5折」連兩天 加碼每週五「五人同行5折」、每日5點後「餐飲、伴手禮全部9折」

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／Xpark粉專、記者翁唯真攝影
圖／Xpark粉專、記者翁唯真攝影

門票連兩天半價！來自日本新都會型水生公園「Xpark」歡慶父親節，特別推出兩日限定「全票種5折」，朝聖全新沉浸展演、打卡網紅水母牆，桃園人手刀衝！

Xpark開幕5週年，全新沉浸展演《Xpark meets NAKED～Ocean of Light 潛浸海洋～》登場。記者翁唯真／攝影
Xpark開幕5週年，全新沉浸展演《Xpark meets NAKED～Ocean of Light 潛浸海洋～》登場。記者翁唯真／攝影

圖／Xpark粉專
圖／Xpark粉專

北台灣熱門水族館「Xpark」於8/7、8/8兩日祭出「全票種5折」優惠，活動當天憑本人桃園市民卡於現場購票即享半價，一張卡至多可帶5人同行，折扣後成人票300元（原價600元）、學生票215元（原價430元）、博愛孩童票135元（原價270元），不得與其他優惠活動併用。

圖／Xpark粉專
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圖／Xpark粉專
圖／Xpark粉專

圖／Xpark粉專
圖／Xpark粉專

此外，八月每週五17:00、18:00場次，不限地區、只要5人同行皆可享「全票種五人同行5折」，限於官網預購「5人同行5折感謝祭套票」，且需在入館前一日23:59完成預約。另，館內用餐及購物也同步推優惠，即日起至8/30每日17:00後，Xfun與Xcafe全品項9折，人氣伴手禮都有折扣。

圖／Xpark粉專
圖／Xpark粉專

圖／Xpark粉專
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Xpark

地址：桃園市中壢區春德路105號

營業時間：10:00-20:00（以官網公告為準）

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Xpark 父親節 伴手禮 熱門景點 桃園旅遊

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