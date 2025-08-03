Xpark「門票半價」！桃園人「全票種5折」連兩天 加碼每週五「五人同行5折」、每日5點後「餐飲、伴手禮全部9折」

說到桃園大溪，大家第一個想到的可能是豆干，不過這次我跟著在地人腳步，發掘了四家超人氣的在地桃園美食，從百年油飯到隱藏版炸雞，每一間都讓我想再回訪。趕緊收藏這篇，大溪吃貨散策立刻開跑！

2025-07-24 11:01