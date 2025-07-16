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限定2日鰻魚便當買一送一！ 小倉屋「土用丑盛夏鰻魚祭」7/19登場 送千元保鮮盒限量100份、父親節再享88折

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
土用丑盛夏鰻魚祭。圖／小倉屋提供
土用丑盛夏鰻魚祭。圖／小倉屋提供

一年一度的「土用丑之日」即將到來，趁夏天進補元氣的民眾有福了！台北鰻魚專門店「小倉屋」將7/19至8/24推出超過一個月的「土用丑盛夏鰻魚祭」，不僅於指定日期7/19、7/31推出「買一送一」便當優惠，還再送千元保鮮盒，加上內用升級方案與88折父親節優惠，是鰻魚控必追活動之一。

土用丑盛夏鰻魚祭。圖／小倉屋提供
土用丑盛夏鰻魚祭。圖／小倉屋提供

小倉屋配合2025年「土用丑日」時節，於7/19(五)、7/31(三)兩天，推出「鰻蒸竹定食」便當買一送一活動，每人限購1組。此外，今年還加碼與知名品牌「樂扣樂扣」合作，凡於活動日購買便當者，可免費獲得一個聯名「Bisfree純淨保鮮盒」，每日限量100份，數量有限送完為止。

土用丑盛夏鰻魚祭。圖／小倉屋提供
土用丑盛夏鰻魚祭。圖／小倉屋提供

而7/19至8/24期間，小倉屋台北光復本店與大直店也同步針對「鰻蒸定食」與「鰻重定食」內用顧客推出免費升級方案，像是原價620元的六切「竹定食」，可免費升級為八切的「松定食」，最高可升級至十二切的「二段定食」，讓鰻魚控大飽口福。

接著迎接父親節檔期，小倉屋光復本店也同步推出新品「鰻魚山藥冷烏龍定食」，主打養生食材搭配清爽口感，適合炎夏食用。即日起至8/24止，內用全面享88折優惠！

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鰻魚 買一送一 父親節 小倉屋 土用丑日

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