IKEA「小龍蝦宴」限量回歸！ 6道北歐料理吃好吃滿 爽嗑60隻小龍蝦一人500元有找

想吃小龍蝦不用飛北歐，這個夏天直接衝IKEA開趴！每年都讓老饕搶翻天的「IKEA小龍蝦派對」，今年暑假再度回歸，從8月起每週五限定開桌，不只端出近60隻、總重2.7公斤的小龍蝦大拼盤，還搭配豐盛6道料理與北歐風派對道具，直接把瑞典「Kräftskiva小龍蝦慶典」搬進台灣！

圖／IKEA提供

IKEA今年再度將瑞典傳統的小龍蝦派對慶典移植到台灣，推出超豪華「小龍蝦派對餐」，四人份組合僅需1,999元就能開吃，一人不到500元就能享受60隻小龍蝦吃到爽的盛宴，每店限量20場、即日起開放預約，錯過再等一年！

圖／IKEA提供

6道北歐料理包含開胃的「煙燻鮭魚沙拉」、濃郁酸甜的「小龍蝦紅醬筆管麵」與人氣餐點「瑞典肉丸或雞肉丸」（二選一），再加上金黃酥脆、會爆汁的小龍蝦餃，甜點則是酸甜清爽的野莓起司蛋糕完美收尾，還附冷飲無限暢飲。

最吸睛的絕對是那一大盤「蒜香小龍蝦」，約60隻鮮紅蝦子一字排開，搭配大量蒜頭香炒，香氣撲鼻、鮮甜Q彈，讓蝦控們每口都讓人停不下來！

圖／IKEA提供

不只好吃也超好拍！IKEA特別準備派對專屬道具，包括超Q圍兜兜與紙帽，讓你和親友在派對現場打卡變身主角。搭配北歐風格布置、提供免費停車折抵，還有四段用餐時段可選，快揪團手刀報名吧。

2025 IKEA 小龍蝦派對 (報名連結)

．日期：2025年8月每週五（8/1、8/8、8/15、8/22、8/29）

．時段：11:00～13:00、13:30～15:30、16:00～18:00、18:30～20:30

．地點：IKEA全台分店（不含嘉義店）

．價格：卡友優惠價1,999元／四人份（原價2,600元）

．餐點內容：煙燻鮭魚沙拉(460g)、蒜香小龍蝦(2.7kg／約60隻)、紅醬筆管麵(1.2kg)、瑞典肉丸 or 雞肉丸(12粒)、金黃小龍蝦餃(4顆)、野莓起司蛋糕(4份)＋冷飲無限暢飲

．每場限量，需提前7天預約

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