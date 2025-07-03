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全台剩4家！ 日本人氣拉麵「凪Nagi 天母店」歇業倒數 老饕崩潰：回憶全沒了

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／翻攝ラーメン凪 Ramen Nagi Taiwan臉書、Googlemap地圖
圖／翻攝ラーメン凪 Ramen Nagi Taiwan臉書、Googlemap地圖

深受台灣拉麵控喜愛的「凪Nagi拉麵」，再傳門市歇業消息！官方日前宣布，台北天母店將於7月1日正式停止營業，這也是繼2022年信義店後，第2家宣布熄燈的門市。消息曝光後，不少老顧客湧入留言區表示不捨，直呼「這是我第一家吃的拉麵店」、「回憶全沒了」。

圖／翻攝ラーメン凪 Ramen Nagi Taiwan Googlemap地圖
圖／翻攝ラーメン凪 Ramen Nagi Taiwan Googlemap地圖

「ラーメン凪 Ramen Nagi Taiwan」近日在臉書粉專發文宣布歇業訊息，感性寫下：「這些年來，我們在天母店一起熱血開吃、追每一碗限定王、留下超多王者回憶。」也承諾未來仍會在其他分店繼續現煮熱騰騰好麵，邀請粉絲「繼續吃、繼續熱愛拉麵魂！」。貼文曝光後立刻掀起熱議，網友湧入哀號「這家明明平日下午都有客人」、「第一碗拉麵就是這裡吃的」、「週六才穿著Nagi衣服去朝聖，好險有吃到最後一碗！」

圖／翻攝ラーメン凪 Ramen Nagi Taiwan臉書
圖／翻攝ラーメン凪 Ramen Nagi Taiwan臉書

凪Nagi自2013年登台後，憑藉濃郁博多系豚骨湯頭與「四大天王」口味——豚王、赤王、黑王、翠王，加上每週變換的「限定王」系列，成為不少拉麵迷的口袋名單。全盛時期全台曾擁有6間分店，如今卻只剩4間苦撐，包括：台北西門店、台北忠孝店、台北大直店與台中老虎城店。

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凪Nagi 拉麵 歇業

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