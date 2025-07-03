吃不到肥前屋別哭！吉野家「蒲燒鰻魚丼」強勢開賣 還有這碗「最強燒肉丼」也衝回來了

吃不到「肥前屋」別哭！吉野家「蒲燒鰻魚丼」於6月強勢開賣，嚴選肥美台灣鰻佐以獨門醬汁，堪稱最經典的日式風味，樸實不花俏卻口口都超下飯。

圖／吉野家提供

吉野家「蒲燒鰻魚丼」甫於6月登場，選用肉質細膩台灣鰻，遵循日本古法蒲燒技術，先蒸再燒烤，不光魚肉令人上癮，就連醬汁搭白飯都能吃得超滿足，單品255元即可開動。本次除「蒲燒鰻魚丼」外，還有「溫泉蛋蒲燒鰻魚丼」和「蒲燒鰻魚牛丼」同步上市，不論是搭配會流心的溫泉蛋，還是海陸雙享都能一次滿足，還可加價升級套餐。

圖／吉野家提供

此外，吉野家7月推出「2025最嗨牛肉祭」，由「雙倍牛肉丼」領軍「柚香蘿蔔泥牛丼」、「燒肉丼」等3款強棒新品，價格依份量落在139-199元之間，也有「溫泉蛋燒肉丼」及「柚香蘿蔔泥燒肉丼」等搭配，特別是消暑開胃「柚香蘿蔔泥」還能以40元單點加購，更有網友手刀開箱大讚「柚香蘿蔔泥燒肉丼很好吃 真心不騙」。

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