台中人心碎！ 18年連鎖串燒「就醬子烤吧」7間門市7月全熄燈 麻辣泡麵將成絕響
台中人哭哭！ 知名連鎖燒烤品牌「就醬子烤吧」驚傳即將全面歇業，創立至今已有18年歷史，目前全台共7間門市，預計將於2025年7月全數關閉。此消息一出，讓許多在地民眾與老顧客感到不捨。
有網友近日在社群平台Threads發文指出，到店用餐時從店員口中得知即將歇業的消息，「昨天去吃，聽員工說老闆要全數關閉，要吃趕快多來吃，之後就吃不到了」。
「就醬子烤吧」創立於2007年，最初為台中在地路邊攤，後來因應人氣與客源需求逐步拓展，轉為實體門市，並擴展至台中6間、彰化1間門市。主打平價串燒與熱炒產品，尤其以麻辣泡麵搭配蛋品最受歡迎。據了解，今年3月永隆店因租約到期已率先歇業；5月健行店與大雅店亦繼結束營業，僅剩的4間營運門市，也預計於7月前陸續熄燈。
歇業消息一出，許多網友感嘆回應「真的是時代的眼淚，景氣真的那麼差嗎」、「這間烤肉店經營多年，承載很多人的回憶」、「為什麼要徹掉，也太突然了」、「麻辣泡麵是我的最愛」、「可不可以開一間麻辣泡麵加蛋專賣店」。
根據業者透露，近期因物價上漲、人力難以聘用，營運壓力大增，決定收掉全數門市。而《NOWnews今日新聞》亦於訪問創辦人楊家勳證實，7家門市於7月將全面歇業，但有買家洽談接手，不排除未來由新團隊經營。
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