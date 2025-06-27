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「丹丹漢堡」成為最大贏家！繼印度分店後駁斥進駐台北，加碼買雞塊送咖喱醬

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／報系資料照，記者劉學聖攝影
圖／報系資料照，記者劉學聖攝影

南台灣人氣速食品牌「丹丹漢堡」近日傳出台北首店即將落腳天母，引發網路熱烈討論。有網友在「靠北天母幫」社群爆料，稱百貨員工透露丹丹即將進駐天母商圈，北部粉絲聞訊驚喜直呼：「真的要北上了嗎？」討論聲量持續升溫。

圖／取自網路截圖
圖／取自網路截圖

然而，丹丹永康店店長出面駁斥，強調目前公司無展店規劃，傳聞並非事實。雖然「進軍台北」仍未實現，但丹丹漢堡近期一連串操作，倒是成功吸引全台目光。更早之前橋頭店IG帳號被印度駭客入侵，連續發出自拍與直播，竟意外成為行銷亮點。品牌反應神速，不但推出印度風吉祥物，還直接發文用印度語，讓網友笑稱：「丹丹印度分店開張了！」

丹丹漢堡─橋頭店粉專疑遭盜用，追蹤者瞬間翻倍成長。圖／翻攝丹丹漢堡─橋頭店FB
丹丹漢堡─橋頭店粉專疑遭盜用，追蹤者瞬間翻倍成長。圖／翻攝丹丹漢堡─橋頭店FB

圖／取自網路截圖
圖／取自網路截圖

搭上話題熱潮，丹丹還推出限時快閃活動。自即日起至7月10日，只要單點5入或9入無骨雞塊、或加購義式紅醬波浪薯，即可加贈咖哩醬一包（原有醬料不變），讓粉絲在台灣也能感受一波「印度風味」。品牌幽默轉化危機為契機，話題與銷量雙雙升溫，也讓人更加期待未來是否真的有機會在北部品嚐這份獨特丹丹滋味。

丹丹漢堡限時推出「嘟嘟嚕嚕丹丹丹」快閃活動。圖／擷取自丹丹漢堡安平店粉絲頁
丹丹漢堡限時推出「嘟嘟嚕嚕丹丹丹」快閃活動。圖／擷取自丹丹漢堡安平店粉絲頁

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醬料 速食 咖哩 丹丹漢堡

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