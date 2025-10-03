東京料理大師「菊地良幸」進駐台北喜來登桃山！A5和牛、伊勢龍蝦、紅蟳、魟魚等任選狂吃

台北喜來登飯店內的桃山日式料亭迎來全新氣象，特別延攬擁有28年資歷的東京料理大師菊地良幸擔任料理長。菊地料理長曾於多家國際級餐廳與五星飯店歷練，並為重量級政商名流掌杓，料理風格融合京都傳統會席精神與創新巧思。自10月1日起，他將推出「秋之旬味」會席套餐，每套4,980元+10%，並提供多款精緻單點料理，價格自350元+10%起，帶來兼具正統與現代感的秋季饗宴，美食控不要錯過！

此次套餐以「秋期前菜盛」揭開序幕，集結牡蠣、有馬山椒、銀杏、烤海鱺魚等小品，展現秋色雅韻。隨後的「海鮮土瓶蒸」以白湯熬煮六小時，融入蛤蜊、蝦與時令魚肉，鮮美濃郁；「和牛松茸旨煮」則嚴選和牛與松茸慢煮，入口即化香氣四溢；壽司部分包含當日鮮魚及江戶前穴子兩款風味，展現傳統手藝。主食「鰻魚月見小丼」炭火烤鰻魚搭配半熟蛋液，香氣層次豐富。甜點則以岡山麝香葡萄大福、白桃雪酪與栗子蒙布朗收尾，華麗卻不失清雅。

除套餐外，菊地料理長亦設計多款單點及佐酒料理，滿足不同需求。「A5和牛三明治」以鹿兒島冠軍和牛炸至金黃酥香，口感濃厚飽滿；「星鰻天婦羅」展現江戶前細膩火候；「炙燒魟魚鰭」與「炙烤吻仔魚」則是小酌絕配。搭配餐廳精選吟釀、大吟釀與熟成清酒，讓料理風味更臻完美。

擁有二十餘年歷史的桃山，以京都氛圍與榻榻米空間聞名，始終堅持正統日式餐飲精神。此次菊地料理長的到來，為餐廳注入國際級新視野，帶來一場秋季限定的五感饗宴。欲體驗這場匠心之作，賓客可於每日午餐及晚餐時段入席。訂位專線：02-2321-1818。

