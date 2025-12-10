快訊

游智彬帶「生死狀」嗆輸贏 當場被警架走…王世堅冷回這4字

台積電除息前收復1,500元關卡 最後一盤爆4,254張買單、收1,505元

捷運亞東醫院站電扶梯意外 骨牌式後倒…7人全遭殃

不用飛日本！日本同款「聖誕小熊可麗餅」台灣開賣 超萌「冰淇淋小熊+草莓聖誕帽」賣完就沒有了

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／摘自IG@gelato_pique_cafe及新光三越台北信義新天地粉專
圖／摘自IG@gelato_pique_cafe新光三越台北信義新天地粉專

不用飛日本！來自日本的「gelato pique cafe」同步日本聖誕限定系列，高顏值「聖誕小熊可麗餅」在台灣就能買到，手腳太慢可能會吃不到喔！

圖／摘自IG@gelato_pique_cafe
圖／摘自IG@gelato_pique_cafe

日本可麗餅名店「gelato pique cafe」聖誕系列同步在台灣開賣，超萌「聖誕小熊可麗餅」登陸台灣門市，有「聖誕小熊香蕉巧克力可麗餅」與「聖誕小熊起司野莓可麗餅」兩種口味，都能品嘗到日式薄皮可麗餅與可口內餡，預計販售到12/31，但可能因原料用完提前售完，想吃別猶豫。

圖／摘自IG@gelato_pique_cafe
圖／摘自IG@gelato_pique_cafe

圖／摘自IG@gelato_pique_cafe
圖／摘自IG@gelato_pique_cafe

節慶限定「聖誕小熊可麗餅」以冰淇淋、巧克力點綴出小熊的可愛模樣，搭配草莓聖誕帽，不僅好吃也超好拍。

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

可麗餅 巧克力 聖誕節 甜點 冰淇淋

相關新聞

手搖飲冬季必追！麻古芋頭季「金絨芋泥」芝芝+玉米圓超濃郁　COMEBUY黑糖飲「買就送面膜」超狂

手搖飲冬季必追！麻古芋頭季「金絨芋泥」玉米芝芝+玉米圓超濃郁　COMEBUY黑糖飲「買就送面膜」超狂

不用飛日本！日本同款「聖誕小熊可麗餅」台灣開賣 超萌「冰淇淋小熊+草莓聖誕帽」賣完就沒有了

不用飛日本！來自日本的「gelato pique cafe」同步日本聖誕限定系列，高顏值「聖誕小熊可麗餅」在台灣就能買到，...

台灣不二家「脆皮烤年糕」開賣！爆紅甜點都來了 從日本紅到台灣「水果三明治」草莓控衝掃貨

不二家「脆皮烤年糕」也來了！台灣不二家12月新品「脆皮鮮奶烤年糕」強勢開賣，還有從日本夯到台灣的「...

張員瑛可愛喝手搖被捕捉！粉絲狂衝要買「同款冬瓜檸檬」

手搖飲可說是台灣代表美食之一，國外藝人來台幾乎都有常喝、愛喝的手搖品牌。「2025 Asia Artist Awards...

整顆「8吋提拉米蘇蛋糕」只要269元！全台9間門市都買得到 爽吃「高CP值甜點」到明年

以高CP值出名的甜點店特惠來了！經典不敗「提拉米蘇蛋糕」一盒只要269元，全台...

31冰淇淋插旗台北101！台灣獨家「珍珠蘇打、限定可麗餅」超夢幻，冰控快衝買一送一

31 冰淇淋插旗台北101！「台灣獨家珍珠蘇打、限定可麗餅」開箱，冰控快衝買一送一

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。