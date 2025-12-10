不用飛日本！日本同款「聖誕小熊可麗餅」台灣開賣 超萌「冰淇淋小熊+草莓聖誕帽」賣完就沒有了

不用飛日本！來自日本的「gelato pique cafe」同步日本聖誕限定系列，高顏值「聖誕小熊可麗餅」在台灣就能買到，手腳太慢可能會吃不到喔！

圖／摘自IG@gelato_pique_cafe

日本可麗餅名店「gelato pique cafe」聖誕系列同步在台灣開賣，超萌「聖誕小熊可麗餅」登陸台灣門市，有「聖誕小熊香蕉巧克力可麗餅」與「聖誕小熊起司野莓可麗餅」兩種口味，都能品嘗到日式薄皮可麗餅與可口內餡，預計販售到12/31，但可能因原料用完提前售完，想吃別猶豫。

圖／摘自IG@gelato_pique_cafe

圖／摘自IG@gelato_pique_cafe

節慶限定「聖誕小熊可麗餅」以冰淇淋、巧克力點綴出小熊的可愛模樣，搭配草莓聖誕帽，不僅好吃也超好拍。

