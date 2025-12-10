不用飛日本！日本同款「聖誕小熊可麗餅」台灣開賣 超萌「冰淇淋小熊+草莓聖誕帽」賣完就沒有了
不用飛日本！來自日本的「gelato pique cafe」同步日本聖誕限定系列，高顏值「聖誕小熊可麗餅」在台灣就能買到，手腳太慢可能會吃不到喔！
日本可麗餅名店「gelato pique cafe」聖誕系列同步在台灣開賣，超萌「聖誕小熊可麗餅」登陸台灣門市，有「聖誕小熊香蕉巧克力可麗餅」與「聖誕小熊起司野莓可麗餅」兩種口味，都能品嘗到日式薄皮可麗餅與可口內餡，預計販售到12/31，但可能因原料用完提前售完，想吃別猶豫。
節慶限定「聖誕小熊可麗餅」以冰淇淋、巧克力點綴出小熊的可愛模樣，搭配草莓聖誕帽，不僅好吃也超好拍。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言