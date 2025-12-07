整顆「8吋提拉米蘇蛋糕」只要269元！全台9間門市都買得到 爽吃「高CP值甜點」到明年

快訊

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／、摘自提拉米蘇官網
圖／、摘自提拉米蘇官網

以高CP值出名的甜點店特惠來了！經典不敗「提拉米蘇蛋糕」一盒只要269元，全台門市都買得到，爽嗑一整顆提拉米蘇超過癮。

圖／提拉米蘇承德店粉專
圖／提拉米蘇承德店粉專

圖／摘自提拉米蘇官網
圖／摘自提拉米蘇官網

甜點名店「提拉米蘇精緻蛋糕」即日起至2026/1/4推出招牌「8吋提拉米蘇蛋糕」特價一盒269元優惠（原價300元），全台門市及宅配都適用。需注意的是，門市現貨售完為止，可提前3天電話預購；宅配最後優惠到貨日為2026/1/2。

期間限定「8吋提拉米蘇」特價269元。圖／摘自提拉米蘇官網
期間限定「8吋提拉米蘇」特價269元。圖／摘自提拉米蘇官網

圖／摘自提拉米蘇官網
圖／摘自提拉米蘇官網

「提拉米蘇」以銅板價切片蛋糕深受消費者青睞，蛋糕外型樸實但口味經典，更以百元的親民價格販售而擁有一批支持者。其在北中南東都設有據點，遍及雙北、桃園、台中、彰化、台南、高雄和花蓮等共9家門市。

圖／摘自提拉米蘇官網
圖／摘自提拉米蘇官網

提拉米蘇精緻蛋糕 人氣蛋糕優惠資訊

活動期間：即日起～2026/1/4

優惠內容：【8吋提拉米蘇蛋糕】特價一盒269元優惠（原價300元）

注意事項：全台門市與宅配適用；門市現貨售完為止；宅配最後優惠到貨日為115/1/2；特價品不適用優惠方案

