送飛天小女警周邊！阿默蛋糕ｘ飛天小女警「厚餡達克瓦茲、全新波士頓派」開賣 超萌「3款零錢包吊飾」必收藏
飛天小女警來了！經典蛋糕品牌「阿默蛋糕」攜手飛天小女警，新推出「厚餡達克瓦茲」與「可可摩卡波士頓派」，搭配聯名包裝超級好拍。
「阿默蛋糕」聖誕出擊，特別與飛天小女警攜手推出「厚餡實力派達克瓦茲」，有花花款、泡泡款、毛毛款等專屬口味，內餡更爆滿，每一口都是真材實料；此外，還有聖誕新作「可可摩卡波士頓派」，蓬鬆可可戚風蛋糕夾入「綿密可可奶霜、香醇咖啡奶霜」及「濃郁巧克力甘納許」，多達五層的口感超驚喜。
光有聯名甜點還不夠，本次同步推出飛天小女警限定包裝，還有門市限定消費滿650元即贈飛天小女警明信片、買限定商品送貼紙及獨享加購飛天小女警零錢包吊飾，加169元就能帶回家。飛天小女警系列商品與活動於全台阿默門市及官方網站同步開跑。
