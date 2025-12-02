快訊

柯文哲聲請貪汙案「法庭直播」駁回！合議庭：只准宣判5日內上網公播

徐國勇拿衛生紙喻「1.25兆軍購」 蔣萬安轟奇怪…一句話點破重點

濃煙沖天！三峽資源回收場起火 警消緊急疏散幼兒園205幼童

送飛天小女警周邊！阿默蛋糕ｘ飛天小女警「厚餡達克瓦茲、全新波士頓派」開賣 超萌「3款零錢包吊飾」必收藏

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／阿默蛋糕提供、摘自阿默蛋糕粉專
圖／阿默蛋糕提供、摘自阿默蛋糕粉專

飛天小女警來了！經典蛋糕品牌「阿默蛋糕」攜手飛天小女警，新推出「厚餡達克瓦茲」與「可可摩卡波士頓派」，搭配聯名包裝超級好拍。

圖／阿默蛋糕提供
圖／阿默蛋糕提供

「阿默蛋糕」聖誕出擊，特別與飛天小女警攜手推出「厚餡實力派達克瓦茲」，有花花款、泡泡款、毛毛款等專屬口味，內餡更爆滿，每一口都是真材實料；此外，還有聖誕新作「可可摩卡波士頓派」，蓬鬆可可戚風蛋糕夾入「綿密可可奶霜、香醇咖啡奶霜」及「濃郁巧克力甘納許」，多達五層的口感超驚喜。

圖／阿默蛋糕提供
圖／阿默蛋糕提供

圖／阿默蛋糕提供
圖／阿默蛋糕提供

光有聯名甜點還不夠，本次同步推出飛天小女警限定包裝，還有門市限定消費滿650元即贈飛天小女警明信片、買限定商品送貼紙及獨享加購飛天小女警零錢包吊飾，加169元就能帶回家。飛天小女警系列商品與活動於全台阿默門市及官方網站同步開跑。

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

飛天小女警 蛋糕 阿默 奶霜 達克瓦茲 巧克力

相關新聞

送飛天小女警周邊！阿默蛋糕ｘ飛天小女警「厚餡達克瓦茲、全新波士頓派」開賣 超萌「3款零錢包吊飾」必收藏

飛天小女警來了！經典蛋糕品牌「阿默蛋糕」攜手飛天小女警，新推出「厚餡達克瓦茲」與「...

全家「開心果」霜淇淋年末壓軸登場 萊爾富玉米濃湯、燒仙草療癒上市

天氣一涼就需要來點甜點與暖飲，全家推出開心果霜淇淋與多款聯名奶茶，萊爾富則以玉米濃湯、燒仙草迎戰寒流，療癒系新品搶攻冬季...

台南人在排什麼？爆紅神級「布丁泡芙」快閃南紡購物中心 限定「大人味泡芙」甜甜價開吃

迷你泡芙變便宜！日本神級甜點「焦糖布丁泡芙」爆紅，奧瑪烘焙加碼快閃限定「甜甜價」及限定新口味，...

「全家」Let’s Tea推「智能膠囊茶機」！現煮精品茶8款新品千店開賣　原茶、奶茶同系列限時買1送1

看準消費者對高品質、低負擔的茶飲需求，全家便利商店旗下茶飲品牌Let’s Tea攜手深耕在地35年製茶龍頭桔揚集團，歷時...

12月耶誕甜點必追！ Mister Donut「爆餡波波隆尼」買6送2　Krispy Kreme × Peanuts「史努比甜甜圈」超萌聯名

12月耶誕節甜點必追！ Mister Donut「爆餡波波隆尼」6送2　Krispy Kreme × Peanuts「史努比甜甜圈」超萌聯名開賣

「尼克、茱蒂飲料杯套」超可愛！哈根達斯「動物方城市」限量冰品上桌

隨著迪士尼人氣動畫《動物方城市2》即將上映，哈根達斯（Häagen-Dazs）特別以電影為靈感，推出限定冰品「尼克．可可...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。