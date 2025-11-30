快訊

搜救工作仍持續！香港大火遇難人數增至146人 仍有百名災民失聯

桃機第三航廈北登機廊廳明試營運 首批旅客最快這時可登機

情緒、行為突有異常…一天中這時段最容易察覺失智！專家：5徵兆要注意

「史努比特典」只送不賣！花生漫畫75週年「快閃咖啡店」來了 「限定輕食+全新周邊」要朝聖

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／OU-EN CAFE粉專
圖／OU-EN CAFE粉專

2025年末有滿滿的史努比！花生漫畫75週年快閃咖啡店降落台北松菸，史努比、查理布朗、歐拉夫等經典角色齊聚，還有限定輕食與全新周邊讓人拍不停，以及滿額贈的活動特典收藏價值更是爆表。

圖／OU-EN CAFE粉專
圖／OU-EN CAFE粉專

圖／OU-EN CAFE粉專
圖／OU-EN CAFE粉專

花生漫畫75週年快閃咖啡店以「史努比聖誕雪夜派對」為主軸，即日起至12/28期間限定落腳松山文創園區，不光能在周邊見到史努比、查理布朗的療癒身影，還有限定迷你披薩、藍莓乳酪蛋糕等主題輕食，特別是烙上史努比和歐拉夫的銅鑼燒更是可愛到不行。

圖／OU-EN CAFE粉專
圖／OU-EN CAFE粉專

圖／OU-EN CAFE粉專
圖／OU-EN CAFE粉專

圖／OU-EN CAFE粉專
圖／OU-EN CAFE粉專

而歐拉夫杯子蛋糕則有兩款角色巧克力片，萌度大升級；主題霜淇淋還有碗圈小巧思，開動前手機先吃。

圖／OU-EN CAFE粉專
圖／OU-EN CAFE粉專

圖／OU-EN CAFE粉專
圖／OU-EN CAFE粉專

圖／OU-EN CAFE粉專
圖／OU-EN CAFE粉專

圖／OU-EN CAFE粉專
圖／OU-EN CAFE粉專

特典部分，周邊商品消費滿600元送隨機角色拍立得一張，消費滿1000元贈聖誕隨機透卡一張；購買任一餐典送杯墊，買餐點+飲品贈膠卷風紙卡。全場加碼，購買周邊+餐點送聖誕邀請函一張，特典採累贈計算，款式皆為隨機贈送，數量有限，送完為止。

CAPSULE x PEANUTS 史努比聖誕雪夜派對

活動時間：即日起～2025/12/28

營業時間：平日11:00-18:30；假日10:30-19:00

地點：台北松山文創園區 男澡堂

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

史努比 輕食 文創 蛋糕 聖誕節 披薩 霜淇淋 松菸文創園區

相關新聞

「史努比特典」只送不賣！花生漫畫75週年「快閃咖啡店」來了 「限定輕食+全新周邊」要朝聖

2025年末有滿滿的史努比！花生漫畫75週年快閃咖啡店降落台北松菸，限定輕食與全新周邊讓人拍不停，還有「活動特典」大方送。

排民快衝！ 《排球少年!!》咖啡廳北中南3地齊發 5大高校主題餐點「日向烏鴉蛋糕」神還原、3款限定特典一次收藏

排民快衝！ 北中南《排球少年!!》咖啡廳3地齊發 5大高校主題餐點神還原＋3款限定特典、閃卡透卡直接送爆

苗栗苑裡秘境再爆紅！百年王家古厝披上秋冬紫色花瀑，「蒜香藤」美景浪漫登場

苗栗苑裡山柑里近期再次掀起旅遊熱潮！每年深秋至初冬正值蒜香藤大盛放，今年百年歷史的王家古厝再披「紫色花瀑」外衣，古厝與花影交織的限定美景吸引許多旅人專程前往朝聖。旅客步入老三合院，首先映入眼簾的是磚紅古牆與紫色花串交錯出的迷人畫面，午後陽光傾瀉在花叢與斑駁古牆間，氛圍格外靜謐，比起刻意打造的熱門景點，這裡更帶著歲月沉澱的溫柔與不經意的浪漫。

年度最夢幻！ 信義BELLAVITA「巨型聖誕熊熊餐桌」免費拍 Bello Bear陪吃滿桌甜點吐司、拍小人國視角超好玩

信義區年度最夢幻！ BELLAVITA「聖誕熊餐桌」巨型Bello Bear陪吃 棉花糖可坐、甜點放大100倍、小人國視角免費拍

礁溪寒沐酒店12月打造「MU 嶼聖誕」 推出住房、餐飲優惠與「驚喜耶誕禮物」

隨著歲末節慶氣息升溫，礁溪寒沐酒店於今年12月以「MU 嶼聖誕」為主題，將旅人最愛的自然系元素融入整體空間，打造沁涼又充滿節慶溫度的度假場景。大廳以綠色植栽與植生牆呈現清新質感，並以聖誕紅點亮節慶氛圍，深受親子喜愛的吉祥物「沐醬」也換上全新聖誕造型，陪伴旅客感受暖心假期。本月同步推出一泊一食住房專案，價格自 11,000 元起；12 月 24 日至 26 日入住還能參加限定「聖誕任務日」活動，只要集滿闖關印章即可獲得酒店準備的驚喜禮物。平安夜當晚更安排「蘭陽人銅管五重奏」現場演奏經典曲目，為旅客獻上一場充滿音樂與歡樂的冬季夜晚。

萌度爆表！「呆在碧潭の水豚君」限定造型、見面會 12月假日登場

【旅奇傳媒/編輯部整理】超人氣 IP「水豚君（KAPIBARASAN）」進駐新店碧潭風景區，持續為新店碧潭風景區帶來超高人氣，已成為年末最療癒的打卡熱點，碧潭地景裝置展「呆在碧潭の水豚君」活動展期至1

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。