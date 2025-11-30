「史努比特典」只送不賣！花生漫畫75週年「快閃咖啡店」來了 「限定輕食+全新周邊」要朝聖

隨著歲末節慶氣息升溫，礁溪寒沐酒店於今年12月以「MU 嶼聖誕」為主題，將旅人最愛的自然系元素融入整體空間，打造沁涼又充滿節慶溫度的度假場景。大廳以綠色植栽與植生牆呈現清新質感，並以聖誕紅點亮節慶氛圍，深受親子喜愛的吉祥物「沐醬」也換上全新聖誕造型，陪伴旅客感受暖心假期。本月同步推出一泊一食住房專案，價格自 11,000 元起；12 月 24 日至 26 日入住還能參加限定「聖誕任務日」活動，只要集滿闖關印章即可獲得酒店準備的驚喜禮物。平安夜當晚更安排「蘭陽人銅管五重奏」現場演奏經典曲目，為旅客獻上一場充滿音樂與歡樂的冬季夜晚。

2025-11-29 10:57