「史努比特典」只送不賣！花生漫畫75週年「快閃咖啡店」來了 「限定輕食+全新周邊」要朝聖
2025年末有滿滿的史努比！花生漫畫75週年快閃咖啡店降落台北松菸，史努比、查理布朗、歐拉夫等經典角色齊聚，還有限定輕食與全新周邊讓人拍不停，以及滿額贈的活動特典收藏價值更是爆表。
花生漫畫75週年快閃咖啡店以「史努比聖誕雪夜派對」為主軸，即日起至12/28期間限定落腳松山文創園區，不光能在周邊見到史努比、查理布朗的療癒身影，還有限定迷你披薩、藍莓乳酪蛋糕等主題輕食，特別是烙上史努比和歐拉夫的銅鑼燒更是可愛到不行。
而歐拉夫杯子蛋糕則有兩款角色巧克力片，萌度大升級；主題霜淇淋還有碗圈小巧思，開動前手機先吃。
特典部分，周邊商品消費滿600元送隨機角色拍立得一張，消費滿1000元贈聖誕隨機透卡一張；購買任一餐典送杯墊，買餐點+飲品贈膠卷風紙卡。全場加碼，購買周邊+餐點送聖誕邀請函一張，特典採累贈計算，款式皆為隨機贈送，數量有限，送完為止。
CAPSULE x PEANUTS 史努比聖誕雪夜派對
活動時間：即日起～2025/12/28
營業時間：平日11:00-18:30；假日10:30-19:00
地點：台北松山文創園區 男澡堂
