快訊

將取消工研院院士資格？羅唯仁涉洩密案惹議 經長：已啟動撤銷程序

「台灣有事」惡化中日關係 高市：透過對話建立良好關係「是我的責任」

天氣轉涼…信義區女生清一色「三件套」 網認證：80%都穿這樣

2025「公館聖誕季」來了！開幕日「免費入園再送奶茶」 拍爆「史努比、糊塗塌客」同框百年博物館、歐風花園

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／自來水園區粉專、台北自來水園區提供
圖／自來水園區粉專、台北自來水園區提供

2025「公館聖誕季」來了！今年邀請到「史努比」和「糊塗塌客」，開幕當日全天免費入園，還有送奶茶咖啡的暖心活動，一路點亮公館到年底。

圖／台北自來水園區提供
圖／台北自來水園區提供

圖／台北自來水園區提供
圖／台北自來水園區提供

2025「公館聖誕季」將於11/29在自來水園區盛大揭幕，11/29開幕當日免門票，還有「暖心送熱飲」活動，預計於當天10:50、14:50、17:50開始發放號碼牌，每場100名，並可於11:00、15:00、18:00兌換熱飲一杯（號碼牌分為黑咖啡1~50號、奶茶1~50號）。

不僅如此，活動開幕日還有街頭藝人演出，依時段分別為10:00-12:00陶笛演奏、14:00-16:00古箏演奏、17:00-19:00演唱。

圖／自來水園區粉專
圖／自來水園區粉專

圖／自來水園區粉專
圖／自來水園區粉專

11/29至12/31聖誕季期間，凡購票入園即可獲得1張公館商圈「消費優惠券+集章卡（免費入園日無發送）」，依地圖標示尋找神秘的集章點，集滿3個章完成任務，就能到售票口兌換小禮物（每日限量，換完為止）。

除了開幕活動外，今年園區更迎來療癒大明星「史努比」和「糊塗塌客」，打卡聖誕樹、百年博物館及歐風小花園，每日16:30亮燈拍好拍滿！

圖／自來水園區粉專
圖／自來水園區粉專

圖／自來水園區粉專
圖／自來水園區粉專

2025公館聖誕季 活動資訊

活動期間：2025/11/29～2025/12/31

地址：台北市中正區思源街1號

營業時間：週二至日9:00-20:00（最後售票至19:00；週一休園）

票價：全票50元、優待票25元、6歲以下/65歲以上免費

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

奶茶 咖啡 免費入園 免門票 史努比 聖誕樹 熱門景點 博物館

相關新聞

2025「公館聖誕季」來了！開幕日「免費入園再送奶茶」 拍爆「史努比、糊塗塌客」同框百年博物館、歐風花園

2025「公館聖誕季」來了！今年邀請到「史努比」和「糊塗塌客」，開幕當日全天免費入園，還有送奶茶、...

「貓貓蟲咖波」打造台北新地標！三層樓西門町「咖波屋」神還原「阿嬤家的廁所」 巨型咖波公仔迎賓拍爆

「貓貓蟲咖波」打造台北新地標！西門町「咖波屋」三層樓神還原「阿嬤家的廁所」 巨型咖波公仔迎賓拍爆

「入住一萬再送一萬」！和逸飯店推超狂住房專案，ITF旅展完銷再祭3,500元住宿券買10送1

國泰飯店觀光事業年底旅遊優惠全面登場，旗下和逸飯店全台五館推出震撼市場的「入住一萬，再贈一萬」住房專案，引發旅遊族群熱烈討論。旅客只需以 1 萬元即可入住指定房型，退房後再回饋 AMAZZING CLUB 會員點數 1 萬點，相當於以同樣的預算再享下一次旅遊折抵。此次優惠入住期限一路延長至 2026 年 3 月 31 日，提供旅客更彈性的年度旅遊規劃空間。專案自即日起開放官網預訂，數量有限，售完即止。

宜蘭4.9星親子農場說再見！「鹿爺爺」11／30最後營業　一票遊客不捨

宜蘭4.9星親子農場說再見！「鹿爺爺」11／30最後營業　一票家長不捨

特色滿點、玩翻一整天：2025台灣最美「特色飯店」清單

【FunTime小編群】週末或短期連假想來一場兩天一夜的小旅行，卻還沒決定地點嗎？不如先從住宿下手吧！這次小編整理了由易遊網和網友一同票選出來的「台灣最美飯店」，這些飯店除了顏質很高之外，豐富的飯店設施、美味又豐盛的餐點等等，也是他們的超大亮點！說這麼多，現在就跟著小編一起看看「2025最美」的全台飯店推薦名單吧！

「長榮桂冠酒店」台中推出年終住房優惠！每人最低1100元起，平日入住最划算

迎接年末旅遊潮，長榮桂冠酒店（台中）自即日起至 2025 年 12 月 30 日推出限定房型指定日優惠，無論是家庭旅遊、親子度假或小資族想安排輕旅行，都能以超值價格入住市中心高評價酒店。此次方案涵蓋標準樓層的多款房型，最低每晚 NT$2,599 起即可入住高級客房（不含早餐），如需含早餐方案則為 NT$3,299 起；高級家庭房則從 NT$3,399 起（不含早餐），折算四人入住平均每人僅約 NT$1,100 元，輕鬆享受舒適假期。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。