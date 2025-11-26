2025「公館聖誕季」來了！開幕日「免費入園再送奶茶」 拍爆「史努比、糊塗塌客」同框百年博物館、歐風花園
2025「公館聖誕季」來了！今年邀請到「史努比」和「糊塗塌客」，開幕當日全天免費入園，還有送奶茶、咖啡的暖心活動，一路點亮公館到年底。
2025「公館聖誕季」將於11/29在自來水園區盛大揭幕，11/29開幕當日免門票，還有「暖心送熱飲」活動，預計於當天10:50、14:50、17:50開始發放號碼牌，每場100名，並可於11:00、15:00、18:00兌換熱飲一杯（號碼牌分為黑咖啡1~50號、奶茶1~50號）。
不僅如此，活動開幕日還有街頭藝人演出，依時段分別為10:00-12:00陶笛演奏、14:00-16:00古箏演奏、17:00-19:00演唱。
11/29至12/31聖誕季期間，凡購票入園即可獲得1張公館商圈「消費優惠券+集章卡（免費入園日無發送）」，依地圖標示尋找神秘的集章點，集滿3個章完成任務，就能到售票口兌換小禮物（每日限量，換完為止）。
除了開幕活動外，今年園區更迎來療癒大明星「史努比」和「糊塗塌客」，打卡聖誕樹、百年博物館及歐風小花園，每日16:30亮燈拍好拍滿！
2025公館聖誕季 活動資訊
活動期間：2025/11/29～2025/12/31
地址：台北市中正區思源街1號
營業時間：週二至日9:00-20:00（最後售票至19:00；週一休園）
票價：全票50元、優待票25元、6歲以下/65歲以上免費
