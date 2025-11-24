台北信義區化身「歐洲小鎮」！「台北歐洲冬季嘉年華」4天限定登場　66 大攤位×雙舞台×法國插畫家工作坊一次看

台北冬季最具人氣的歐風市集再升級！今年以「台北歐洲冬季嘉年華」之名回歸，活動將於 11 月 27 日至 11 月 30 日 在信義區「香堤大道廣場」與「信義威秀前廣場」盛大展開，規模較往年更擴大，不但串聯兩大場域，還集結 超過 66 個歐洲文化與特色攤位，從美食、手作到聖誕裝飾，一次打造最濃厚的城市冬季慶典氛圍。

圖／主辦方提供

活動亮點之一，是首度導入 雙舞台表演區，將輪番呈現音樂演出、文化體驗、互動活動等節目，讓遊客不只逛市集，還能沉浸於歐式街頭節慶的歡樂氣氛。此外，今年特別邀請法國插畫家 Christopher Boyd 擔任主視覺創作者，他也將親自來台舉辦限量插畫工作坊，帶領參加者體驗法式線條與色彩魅力，為整場嘉年華增添濃厚藝術氣息。

圖／主辦方提供

現場攤位則網羅歐洲各國經典元素，提供多元料理如德式香腸、比利時鬆餅、法式甜點、可麗餅、西班牙料理等，搭配溫熱香料紅酒、葡萄酒與歐洲啤酒，讓人彷彿置身冬日節慶市集。此外，多家文創與生活選物品牌也將帶來限定商品，包括手作飾品、香氛蠟燭、節慶佈置小物與歐洲風禮品，是挑選交換禮物與冬季小禮最好的時機。隨著市集裝置亮燈，整個信義區也將化身閃耀冬季小鎮，成為晚間約會、家庭散步與拍照打卡的熱門景點。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

圖／主辦方提供

圖／主辦方提供

四天限定的「台北歐洲冬季嘉年華」不僅將歐洲冬季文化搬進台北，更結合藝術、節慶、風味與市集魅力，打造出一場最具儀式感的城市冬日慶典。不論是想感受冬季氛圍、尋找特色禮物，或品嚐歐式佳餚，這裡都能一次滿足，是年底必訪的信義節慶活動亮點。

圖／主辦方提供

