一秒飛威尼斯！統一時代百貨「歐洲耶誕燈光秀」，星巴克同步新品上市

迎接年末最浪漫的節慶時光，統一企業集團年度盛事「愛・Sharing」於今年盛大邁入第10週年，活動即日起已開始，在 DREAM PLAZA、台北統一時代百貨、高雄夢時代與旗下各通路同步點亮，以「威尼斯」為主題打造華麗水都場景，邀請民眾沉浸於歐洲浪漫冬季的迷人氛圍。今年星巴克也以「緣定威尼斯」為核心概念，於台北統一時代百貨 2 樓夢廣場打造沉浸式裝置，取材自威尼斯運河、船夫帽、里阿爾托橋與鑽石切角等元素，交織出一場關於愛、命運與旅程的冬日篇章，讓來訪旅客感受如身處水都聖誕的奇幻氣息。

圖／統一企業集團提供

「緣定威尼斯」裝置從傳說中戀人在威尼斯交換鑽石的故事延伸，以「一段傳說、一顆鑽石」象徵永恆承諾。外觀以鑽石多面切角呈現，步入內部則化為夢幻星光廊道，光影折射宛如漫步橋下水波。象徵運河起點的里阿爾托橋在展區化作愛之連結，彷彿牽起旅人心中最柔軟的情感。從 11 月 15 日起，每日晚間 18:00 起將推出「閃耀威尼斯燈光秀」；同時還有「鑽石走廊・心動瞬間互動體驗」，只要情侶共同觸碰鑽石便會觸發聲光共鳴，為冬日增添浪漫儀式感。即日起至 2026 年 1 月 1 日止，只要在裝置前合照並至「星巴克咖啡同好會」指定貼文留言，就有機會抽中「緣定威尼斯對戒」。

星巴克也為今冬推出限定節慶飲品，以黑櫻桃風味打造全新口味的「黑櫻桃風味瑪奇朵」與「黑櫻桃風味抹茶豆奶那堤」，11 月 14 日全台門市上市。前者以香濃黑櫻桃醬搭配濃縮與牛奶，堆疊酸甜與醇厚；後者則以抹茶與豆奶融合黑櫻桃酸韻，呈現柔和卻層次豐富的節慶風味。兩款飲品皆點綴愛心飾片，兼具視覺儀式感與季節感。歡慶愛・Sharing 十週年，自 即日起日至 11 月 23 日期間，於星巴克門市單筆滿 1,000 元，使用綁定 uniopen 的 Starbucks APP 或會員條碼支付即可享 OPENPOINT 10 倍回饋。

為讓旅客把威尼斯之美帶回家，今年星巴克同步推出「緣定威尼斯」限定商品，包含以貢多拉、威尼斯面具與水都夜色設計的馬克杯、隨身瓶與肩背提袋，更有貢多拉船夫小熊手機掛繩、威尼斯面具小熊鑰匙圈等療癒配件。食品部分則推出義式可可脆片奶油餅乾提盒、義式水果軟糖旋轉音樂盒、義式綜合夾心黑巧克力收納盒與焦糖義式脆餅等節慶禮盒，結合義大利經典設計與節慶風味，無論交換禮物或旅行伴手都十分適合。今年冬季，不妨走進「2025 愛・Sharing」活動，一起在台灣感受威尼斯的璀璨浪漫，開啟屬於自己的聖誕旅程。

