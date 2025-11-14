SKM Park Outlets高雄草衙推出「雪境童話村」！6大耶誕亮點一次看，白天夜晚都超好拍

快訊

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／取自SKM Park Outlets 高雄草衙 臉書粉絲團
圖／取自SKM Park Outlets 高雄草衙 臉書粉絲團

耶誕季浪漫登場！「SKM Park Outlets高雄草衙」自即日起至明年1月1日化身為「雪境童話村」，以夢幻雪景、北國場景與燈光特效打造冬日奇幻國度，今年規模再升級，包含巨型耶誕樹、童話北極村、星幕光廊與夢幻列車等六大打卡亮點，白天拍起來可愛童趣，夜晚更因燈光與飄雪效果而顯得唯美浪漫，成為高雄冬日最吸睛的新景點

圖／取自SKM Park Outlets 高雄草衙 臉書粉絲團
圖／取自SKM Park Outlets 高雄草衙 臉書粉絲團

以「雪境探險」為主題的活動中，經典叮叮電車換上全新冬季造型，在園區穿梭時彷彿走進北歐小鎮；戶外街區也同步布置雪花機與華燈，讓旅客即使身在南台灣，也能體驗一秒下雪的魔幻氛圍。園區提醒旅客耶誕期間人潮眾多，建議傍晚入場最能拍到璀璨燈景與雪花飄落的瞬間，是許多家庭、情侶與攝影玩家必訪的打卡點。

圖／取自SKM Park Outlets 高雄草衙 臉書粉絲團
圖／取自SKM Park Outlets 高雄草衙 臉書粉絲團

六大亮點中，「童話北極村」位於中央廣場，北極熊家族與木屋場景讓人瞬間墜入雪白世界，每日下午13:30至20:30整點還會響起浪漫樂章；「雪境耶誕樹」矗立於戶外購物街區，是園區最具儀式感的拍照地標，自14:00起每小時飄落雪花，形成絕美雪景。「星幕光廊」則以層層光簾打造金色流星雨般的視覺效果，夜幕降臨後更迷人。此外，「雪境迎賓門」、「雪花祕語階梯」與「金耀步道」皆以特色燈飾、色彩與小彩蛋吸引旅客逐點探訪，彷彿打造完整的雪境探險路線。

圖／取自SKM Park Outlets 高雄草衙 臉書粉絲團
圖／取自SKM Park Outlets 高雄草衙 臉書粉絲團

圖／取自SKM Park Outlets 高雄草衙 臉書粉絲團
圖／取自SKM Park Outlets 高雄草衙 臉書粉絲團

活動期間每日還有兩大演出。「浪漫樂章」於大道東1F中央廣場登場，13:30至20:30每小時播放耶誕主題音樂；「雪境音樂秀」則於14:00至21:00在戶外街區展開，伴隨雪花緩緩落下，是最受遊客歡迎的節目之一。今年耶誕不必出國，SKM Park Outlets高雄草衙就能讓旅客沉浸在如童話般的冬季雪境，打造屬於自己的暖心假期。

圖／取自SKM Park Outlets 高雄草衙 臉書粉絲團
圖／取自SKM Park Outlets 高雄草衙 臉書粉絲團

