「2025士林官邸菊展」月底登場！漫遊花海，還有15個展區免費看與香氛體驗

秋意正濃，台北一年一度的花季盛典再度繽紛登場！「2025士林官邸菊展」將於11月28日至12月14日在士林官邸公園盛大開展，今年以「藝菊圓夢」為主題，邀旅人化身逐夢者，一同走進由菊花與藝術交織的夢幻國度。本次展覽匯聚15個風格各異的主題展區，結合園藝職人與跨界藝術家的創意巧思，從花藝設計到裝置藝術皆展現層次豐富的視覺震撼，打造出秋冬最夢幻的城市花旅。

圖／臺北市政府工務局提供

士林官邸菊展作為「花IN台北」系列活動的壓軸重頭戲，由公園處團隊與園藝專家全心打造。今年展區以多樣菊科花卉結合自然媒材，運用大菊、中菊、小菊、大立菊、懸崖菊與造型菊等技法，呈現出夢想與堅持的花藝故事。展覽並邀請三位跨領域藝術家運用自然永續材質創作裝置藝術，讓傳統花展注入當代藝術語彙，使士林官邸搖身一變成為城市裡的藝術花園，成為國內外旅人秋冬最期待的賞花景點。

圖／臺北市政府工務局提供

圖／臺北市政府工務局提供

今年的主展區以花卉大道為起點，沿途串連童話般的「夢花園」、浪漫的「和傘花徑」、象徵蛻變的「蝴蝶意象」、溫馨的「幸福家園」，最後抵達象徵圓夢啟航的「環遊世界熱氣球」展區。整體動線以「築夢之旅」為概念，寓意從起步、成長到實現夢想的歷程，每一處造景皆以菊花勾勒出生命與希望的光彩，是不可錯過的秋日拍照熱點。

圖／臺北市政府工務局提供

為讓旅人不只賞花更能深度體驗，今年特別推出「菊藝五感體驗」系列課程，於展期間假日限定舉辦，共12場次，包括「菊花香氛蠟燭」、「菊花茶品茗與香包手作」、「造型菊花體驗」等主題活動，邀親子家庭與旅人一同感受花卉藝術的五感魅力。報名自即日起至11月9日止，詳情可上「花IN台北」官網或「士林官邸旅客粉絲團」查詢。今年秋冬，不妨安排一趟台北花之旅，在士林官邸的菊海中「藝菊圓夢」，用花香與色彩點亮屬於自己的夢想時光。

圖／臺北市政府工務局提供

圖／臺北市政府工務局提供

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」