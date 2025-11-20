草莓熊可麗餅超萌！ 日本gelato pique cafe「聖誕草莓熊」 4款萌系甜點一次收

草莓熊登場！！ 人氣甜點品牌 gelato pique cafe 年度活動「Merry Bear HOLIDAY」正式開跑，以超萌「草莓熊」打造多款期間限定甜點，從可麗餅到聖代、暖飲都讓人拍到停不下來。

可愛度爆表的主打可麗餅共有 兩款限定口味，都以小熊冰淇淋作為亮點，「草莓熊奶油乳酪可麗餅（¥1,480）」以北海道馬斯卡彭搭配奶油乳酪，內層夾入布蕾慕斯與莓果，頂部戴著草莓帽的小熊冰淇淋必拍；「草莓熊伯爵茶洋梨可麗餅（¥1,480）」則以焦糖巧克力冰淇淋打造出小熊造型，搭配伯爵奶油、布蕾慕斯與蜜煮洋梨，香濃茶香與果甜完美融合。

圖／IG@gelato_pique_cafe

加碼推出兩款「節慶感滿滿」的聖誕甜點與飲品。「聖誕樹聖代（¥980）」以牛奶、草莓大理石與焦糖巧克力三款冰淇淋堆疊，開心果鮮奶油做成迷你聖誕樹造型、焦糖巧克力冰淇淋還畫上小熊臉；「聖誕麋鹿茶拿鐵（¥890）」則以伯爵與焙茶為基底，加入覆盆子香氣，上層用焦糖奶泡與椒鹽卷餅勾勒出麋鹿造型，喝起來溫潤又療癒。

圖／IG@gelato_pique_cafe

圖／IG@gelato_pique_cafe

gelato pique cafe 聖誕限定甜點系列自11月下旬起陸續在東京、大阪、名古屋、金澤、沖繩等多間門市推出，其中表參道店於11/20搶先開賣，其餘門市則從11/27～12/25陸續推出，冬季飛日本的旅客快排進行程！

圖／IG@gelato_pique_cafe

