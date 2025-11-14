快訊

韓國CU「會唱歌的骨傳導棒棒糖」爆紅熱銷！ 神奇糖果在嘴裡開演唱會 邊吃邊聽KPOP、連天王GD也瘋玩

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／翻攝BGF Retail
圖／翻攝BGF Retail

糖果放進嘴裡，就響起偶像的歌聲？ 這不是幻覺，而是韓國CU便利商店最新推出的「Idol Music Candy」，這款神奇棒棒糖靠「骨傳導技術」在嘴裡直接開演唱會，剛上市就被韓國年輕人買到缺貨，K-pop 粉絲稱它為「骨傳導棒棒糖」，更是瘋狂朝聖找貨，連天王GD也曾邊嚐試邊感到驚奇！

圖／翻攝小紅書、BGF Retail
圖／翻攝小紅書、BGF Retail

韓國連鎖便利商店 CU 近期推出的「Idol Music Candy（偶像音樂糖）」話題超狂，因為它不是普通棒棒糖，而是能在你嘴裡播放 K-pop！只要把糖含進嘴裡，讓棒棒糖接觸上下顎骨，聲音會透過骨頭傳到內耳，不需耳機、不需藍牙，音樂就能在口腔裡迴盪，像是偶像住進你的牙齒裡開演唱會。

韓國連鎖便利商店CU曾推出過《Bread Barbershop》版本的「耳糖」，因為播放卡通主題曲大受歡迎，這次再升級成K-pop版本，瞬間變全球現象級爆品！

「Idol Music Candy（偶像音樂糖）」採用粉藍與夢幻粉紅配色，內附專用耳塞，可讓骨傳導音效更立體。目前棒棒糖內建三首人氣K-pop神曲，分別是「IVE〈I AM〉」、「SEVENTEEN〈Thunder〉」、「aespa〈Whiplash〉」。每根只會隨機內建1首歌，打開嚐試的過程就像抽盲盒，粉絲們瘋狂掃貨全為了「抽到自家愛豆」神曲。

自推出以來直接登上韓國CU熱銷冠軍，連觀光客都特地跑門市掃貨，每盒價位約4500韓圜（約台幣110元），被韓國網友稱為「CP值最高的K-pop周邊」。而韓國CU也透露，挑選哪三首歌是最困難部分：「每個粉絲都想聽自己的偶像！」。

圖／翻攝BGF Retail
圖／翻攝BGF Retail

