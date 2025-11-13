大開眼界！韓國貢茶推「辛拉麵珍珠奶茶」 鹹甜混搭「辣醬＋Q彈珍珠」超衝擊味蕾

大開眼界！韓國Gong cha（貢茶）最近與農心（Nongshim）旗下超人氣泡麵品牌「辛拉麵」強勢聯名，推出全新創意系列「辛拉麵珍珠」，打造出前所未有的「辣甜系珍奶」，讓人大喊太狂。

「辛拉麵珍珠奶茶」系列靈感來自韓國最具代表性的辣味拉麵。品牌將農心「辛拉麵Toomba」特製醬料與貢茶的Q彈黑糖珍珠結合，創造出「濃郁辣醬＋香甜奶味」的極限搭配，還能看到印有「辛」字的魚板，整杯既浮誇又吸睛。

圖／翻攝IG@gongcha_korea

這次系列共有三種口味可選，包含經典的「招牌奶茶」、清爽的「芒果優格」、以及濃郁的「黑糖招牌奶茶」，三款皆能自由選擇是否加入「辛辣珍珠」版本。

圖／翻攝IG@gongcha_korea

韓國貢茶將於 11月14日起 於官方直營門市搶先販售，11月19日起 全國門市陸續登場。若想體驗「甜中帶辣」的奇妙風味組合，近期正打算飛韓國旅遊的人，可以大膽挑戰看看。

圖／翻攝IG@gongcha_korea

