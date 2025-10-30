全日空震撼宣布！ 「AirJapan」2026年3月底停飛　僅存ANA與樂桃

再見了AirJapan！ 全日空集團（ANA）拋出震撼彈，旗下「AirJapan」品牌將在2026年3月底結束營運，未來將聚焦於全日空與樂桃航空（Peach Aviation）兩大品牌上，短短兩年就宣告退場！

全日空（ANA）最新宣布重大品牌重組，將結束「AirJapan」的獨立運營，未來只保留「全日空」與「樂桃航空」雙品牌模式，透過整合資源，強化國際線競爭力與營運效率。AirJapan自2024年起主打中距離國際航線，短時間內便吸引不少旅客，不料僅運營兩年就宣告停止。

AirJapan將於2026年3月28日執行最後一日營運航班，最後兩班分別為NQ2（曼谷→成田，3月29日00:10起飛）與NQ4（新加坡→成田，3月29日00:55起飛），目前已預訂航班的旅客仍可依原計劃搭乘，但新訂位的乘客需改至AirJapan官網重新確認與預訂。

圖／翻攝AirJapan官網

經此調整後，全日空集團將正式從「三品牌」轉為「雙品牌」結構，AirJapan的飛機與人員將併入ANA核心服務。官方表示，此舉將讓ANA與樂桃航空在中長程與短程航線上更靈活運作，並持續擴充亞洲主要航點布局。

