日本麥當勞「街頭霸王聯名漢堡」開賣了！玩遊戲再送限定道具服飾

日本麥當勞再次玩出新花樣！自即日起，全新《街頭霸王（Street Fighter）》聯名系列「Street Burgers」正式在全日本登場，以經典角色化身限時漢堡，掀起粉絲搶拍熱潮。這波聯名不只讓格鬥迷重溫青春，更讓饕客一口咬下就感受到滿滿戰鬥力。

本次共有三款主打漢堡登場：以隆（Ryu）為靈感的「焦香蒜香蛋照燒漢堡（焦がしにんにくマヨたまごてりやき）」，濃厚照燒醬加上蒜香美乃滋與半熟蛋，售價單品490日圓起；以春麗（Chun-Li）為造型的「油淋雞美乃滋堡（油淋鶏マヨチキン）」帶來日式甜醬與薑香芝麻油風味，售價460日圓起；而象徵肯（Ken）的「三層起司牛肉堡（トリチ）」則以三層牛肉排堆疊出霸氣份量，售價540日圓起。三款皆可搭配套餐升級，價格約790至920日圓不等。

同步登場的還有聯名特調飲品「マックフィズ みなぎるエナジー」（含蘋果果汁1%），以及新口味「薯條搖搖粉—濃厚香濃主廚風味（コンソメ）」；早餐時段也推出限定「雙層起司香腸滿福堡（ダブチソーセージマフィン）」。所有商品均於每日上午10:30起供應至閉店時間（24小時店至凌晨4:59）。

隨活動開跑，日本麥當勞同步推出以《街頭霸王II》為舞台的新廣告，三位人氣角色在金黃拱門前熱血對決「貝卡笑容（ベガ・スマイル）」。同時《街頭霸王6》遊戲內也開放限定配色服裝與玩家投票活動。此番結合遊戲與速食的跨界合作，讓粉絲直呼：「這才是真正的滿級漢堡對戰！」

