摩斯出披薩了「3種口味1次看」！還有限定「漢堡炸雞抱枕」1番賞趕快來抽

日本摩斯漢堡（MOS BURGER）最近話題爆棚，不只讓粉絲吃飽飽，還要讓大家玩得開心！這次他們與福岡職人窯烤品牌 PIZZAREVO 攜手推出全新「照燒雞肉披薩」，完美重現摩斯人氣商品「照燒雞肉堡」的經典滋味。使用福岡縣產小麥製成的手工餅皮，外脆內彈，加上厚切雞肉、甜香照燒醬、玉米與美乃滋，一口咬下滿滿日式靈魂。單片售價為 1,080 日圓，三種口味比較組（照燒雞肉、瑪格麗塔、四重乳酪白披薩）則為 2,980 日圓，即日起於 MOS 線上商店開賣。

圖／取自摩斯網站

不過日本摩斯顯然不滿足於只征服味蕾——他們還跨界進軍玩具圈，推出最新「一番くじ MOS BURGER 2」！這次與 BANDAI SPIRITS 聯名，將摩斯經典菜單變成生活雜貨。只要花 700 日圓抽一次，就有機會把「照燒漢堡紙巾盒」帶回家，或抱著「MOS 炸雞造型抱枕」入睡，還有馬克杯、桌上小物、公仔、毛巾、橡膠吊飾等超過二十款設計等你收藏。每一抽都保證有獎，最後一賞甚至是「MOS 漢堡造型時鐘」，療癒度滿分。

圖／取自摩斯網站

據官方表示，「一番くじ MOS BURGER 2」將於 11 月 1 日 起陸續在日本 MOS 門市、LAWSON、Daily Yamazaki 及官方線上商店開賣，與披薩的上市時間幾乎同步。換句話說，這個秋天的日本摩斯，不僅能讓你在家聞到窯烤香氣，還能在抽獎時感受速食品牌的創意魂。

圖／取自摩斯網站

吃得開心、抽得過癮，日本摩斯成功把「速食」變成一場娛樂盛宴。無論你是想嘗試甜鹹交錯的照燒披薩，還是想抽出限量的漢堡造型時鐘，這波摩斯的聯名狂潮，絕對值得讓粉絲排隊搶一波！

日本摩斯官網：https://ec.mos.jp/pages/pizzarevo

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」