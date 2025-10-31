「寶可夢」粉絲集結！Mister Donut聯名推出皮卡丘甜甜圈，5款造型1次看

甜甜圈控與寶可夢粉絲注意！日本 Mister Donut 將於 11 月 5 日至 12 月下旬 推出年度限定「Pokémon 聯名系列」。今年除了可愛的皮卡丘外，還迎來新角色「哎呀球菇」化身主角甜甜圈，一登場就掀起熱議，成為秋冬最療癒的話題甜點。

圖／取自日本Mister Donut網站

這次聯名共有五款造型甜甜圈，包括「軟萌皮卡丘」、「哎呀球菇」、「皮卡丘尾巴香脆甜甜圈」、「謎擬Ｑ巧克力」與「霹靂電球白巧克力」。其中「軟萌皮卡丘」以鬆軟麵糰包入鮮奶油，外層點綴卡士達片與巧克力；而「哎呀球菇」則以雙層泡芙與蛋糕麵糰製成，外觀宛如迷你寶貝球，可愛度爆表。每次 Mister Donut 推出聯名，門市皆大排長龍，預計今年聖誕檔期也將再掀搶購熱潮。

圖／取自日本Mister Donut網站

圖／取自日本Mister Donut網站

圖／取自日本Mister Donut網站

除了主題甜點外，還推出三款限定「甜甜圈＋周邊組合」，包含印有皮卡丘與哎呀球菇圖案的柔軟絨毛毯，以及聯名寶可夢玻璃杯，細節滿滿超適合收藏。此次活動限定於日本地區舉行，台灣目前尚未公布販售計畫，但粉絲們不妨拭目以待，也許不久後就能在台灣 Mister Donut 與寶可夢一起甜蜜相見。

圖／取自日本Mister Donut網站

