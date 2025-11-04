快訊

「嚕嚕米 Moomin」聯名生甜甜圈！台中「日式生甜甜圈名店」首度快閃台南 療癒質感「嚕嚕米限定盒、聯名貼紙」只送不賣

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／Itumo9番粉專
圖／Itumo9番粉專

繼新竹巨城後，日式生甜甜圈專賣「Itumo9番」下一站即將快閃台南，不僅買得到手工生甜甜圈，還有「嚕嚕米 Moomin」聯名包裝與貼紙等活動，台南甜點控抄筆記！

圖／Itumo9番粉專
圖／Itumo9番粉專

台中超人氣生甜甜圈「Itumo9番」將於11/6起登陸台南南紡購物中心，展開為期14天的快閃活動。「Itumo9番」更攜手「嚕嚕米 Moomin」推出聯名限定盒裝、提袋和貼紙，快閃期間消費滿4顆即贈「嚕嚕米限定盒裝＆提袋」；消費滿8顆則再加贈「嚕嚕米聯名貼紙」乙張。不光要拍可口生甜甜圈，嚕嚕米包裝一樣要打卡起來。

圖／Itumo9番粉專
圖／Itumo9番粉專

圖／Itumo9番粉專
圖／Itumo9番粉專

朝聖前需注意，生甜甜圈每日口味限量，於快閃期間每日13:30準時開賣，售完為止；聯名滿額贈活動同樣數量有限，送完為止。

開心果。圖／Itumo9番 IG
開心果。圖／Itumo9番 IG

「Itumo9番」無內餡生甜甜圈有原味、巧克力兩種經典口味，有內餡甜甜圈則有抹茶、極濃榛果生巧克力、開心果、伯爵蘋果等多樣選擇。快閃期間供應口味依現場為準。

期間限定「莓果奶霜」。圖／Itumo9番粉專
期間限定「莓果奶霜」。圖／Itumo9番粉專

Itumo9番 × 嚕嚕米 快閃資訊

快閃期間：2025/11/06～2025/11/19

開賣時間：13:30起

地點：南紡購物中心A1館B1F 漢堡王前（台南市中華東路ㄧ段366號）

