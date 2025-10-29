南部人衝！「CREAM CO. x 紅葉蛋糕」快閃台南 超夯「心型鮮奶油蛋糕、雲朵達克瓦茲」都來了

快訊

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／CREAM CO. 鮮奶油有限公司官網及粉專
圖／CREAM CO. 鮮奶油有限公司官網及粉專

話題蛋糕品牌「CREAM CO. 鮮奶油有限公司」快閃南台灣，月底前預購蛋糕再加碼贈「達克瓦茲」，沒有預購也能現場搶現貨。

楓糖核桃鮮奶油蛋糕。圖／摘自Cream Co. 鮮奶油有限公司官網
楓糖核桃鮮奶油蛋糕。圖／摘自Cream Co. 鮮奶油有限公司官網

不用北上也能吃到！「CREAM CO. 鮮奶油有限公司」帶著高顏值甜點南下，即日起至11/30，快閃新光三越台南西門店，由「心型楓糖核桃鮮奶油蛋糕、玫瑰荔枝白森林蛋糕」領軍，還有多種口味「雲朵達克瓦茲」，自快閃期間每日11:00起販售（至售完為止）。

玫瑰荔枝白森林蛋糕。圖／摘自Cream Co. 鮮奶油有限公司官網
玫瑰荔枝白森林蛋糕。圖／摘自Cream Co. 鮮奶油有限公司官網

10/31前，預購CREAM CO.蛋糕1顆，即贈達克瓦茲1個，數量有限、贈完為止；每人限贈2個，領取時需出示追蹤IG畫面。此外，現場追蹤CREAM CO. Instagram+限動標註@creamco.可享加購優惠，購買任一商品即可以100元優惠價加購達克瓦茲1個（原價120元起）。

雲朵達克瓦茲。圖／CREAM CO. 鮮奶油有限公司粉專
雲朵達克瓦茲。圖／CREAM CO. 鮮奶油有限公司粉專

「CREAM CO. 鮮奶油有限公司」是由台北老字號紅葉蛋糕」創辦人第三代許孟涵與許孟勳，以傳承近一甲子的招牌鮮奶油為起點延伸發想出的點心蛋糕品牌，本次首度快閃台南，朝聖台北老牌蛋糕就趁現在。

CREAM CO. 鮮奶油有限公司 x 紅葉蛋糕 快閃資訊

快閃日期：2025/10/29～2025/11/30

地點：新光三越台南西門新天地GF A區（台南市中西區西門路一段658號）

備註：每日13:00開售；每日限量供應

