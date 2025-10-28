台南花園夜市「每週多開1天」！新亮點「整排美食街」必逛 加碼20週年慶「現賺100元」抄筆記

每週多逛一天！台南花園夜市自10月起加開「週五營業」，還增加了「整排美食街」攤位，再加碼20週年慶回饋「現金放大術」，現賺100元逛吃起來！

圖／大口吃，大口玩台南授權

週五必衝！台南花園夜市自10月起加開「週五」，一週共營業4天，為每週四、五、六、日，還有新亮點「花園喝呷一條街（3、4排）」讓美味選擇更多元。不僅如此，台南花園夜市20週年慶更加碼推出「200元現金換300元夜市券」超值回饋，即日起至11/28之每週五19:00起於3、4號出入口開始兌換，每日限量1000份，每人限購一份，發完為止。

圖／大口吃，大口玩台南授權

圖／大口吃，大口玩台南授權

需注意的是，夜市券限當日使用完畢，吃美食、玩遊戲、買好物統統都能用夜市券折抵，Friday Night直接安排迺夜市！

台南花園夜市

地址：台南市北區海安路三段533號

營業時間：週四、五、六、日17:00-00:00

粉絲專頁：https://www.facebook.com/TainanGNM

200元現金換300元夜市券 活動資訊

活動時間：即日起～2025/11/28 每週五19:00起

兌換地點：3、4號出入口

備註：每日限量1000份，每人限購一份，不得重複購買，發完為止；夜市券限當日使用完畢

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」