台南最短命夜市！ 南紡旁「大益夜市」撐2年 將於11／2熄燈　在地人嘆：又少一個去處

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／翻攝台南式 Tainan Style臉書粉專
圖／翻攝台南式 Tainan Style臉書粉專

撐不住了！ 位於南紡購物中心斜對面的「大益夜市」傳出即將在11月2日結束營業的消息，這座開幕僅2年的夜市，地點優越、交通方便，卻始終未能吸引穩定人潮，如今傳出歇業的消息，仍讓不少在地居民感到相當驚訝。

在地臉書專頁《台南式 Tainan Style》於今(21日)透露，「經營2年還是倒了！南紡斜對面的大益夜市預計11月2日結束營業。」夜市辦公室也表示，雖然期間不斷嘗試調整攤位與活動內容，但夜市整體經濟環境低迷、攤商流動率高，終究難以營運。

圖／翻攝台南式 Tainan Style臉書粉專
圖／翻攝台南式 Tainan Style臉書粉專

大益夜市主打的是「遊樂型夜市」定位，場內有食物選擇，以及親子遊戲設施與表演活動，還能免費停車，深受家庭族群喜愛。2022年開幕時曾被勒令停業，到了2023年9月重新取得合法資格，才在10月再度復業，一度被視為東區夜間潛力新星。沒想到，僅撐了2年再度宣布結束營業，因此被網友戲稱是「台南最短命夜市」！

消息曝光後，不少台南網友留言表示可惜，「位置很好，怎麼會撐不住？」、「從開幕就固定會去，小孩超愛火舞表演」，也有在地人分析，大益夜市每週營業四天，剛好與台南花園、大東夜市等老牌夜市正面交鋒，加上周邊為豪宅聚落，噪音與交通問題引起住戶反彈，最終只能無奈退場。

