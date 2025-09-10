快訊

抹茶控暴動！辻利茶舖「抹茶版奶油烤年糕」首開賣 搭配「神級沾醬」超無敵 台中快閃「獨家買一送一」必衝

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／辻利茶舖提供
圖／辻利茶舖提供

台中抹茶控必衝！抹茶名店「辻利茶舖」即將快閃台中，不僅推出獨家買一送一，還帶來新品「抹茶版奶油烤年糕」，台中人嘗鮮先開箱。

圖／辻利茶舖提供
圖／辻利茶舖提供

「辻利茶舖」每每推出快閃都吸引抹茶控朝聖，9/11至9/29，將快閃台中中友百貨。由首次亮相的獨家新品「抹茶年糕脆脆」領軍，也能品嘗到消暑聖品「辻利冰沙漂浮」。

辻利新品「抹茶年糕脆脆」。圖／辻利茶舖提供
辻利新品「抹茶年糕脆脆」。圖／辻利茶舖提供

快閃必買「抹茶年糕脆脆」外皮微酥，年糕有嚼勁，越嚼越能品出丸倉抹茶特有的回甘苦澀，沾著冰涼滑順的抹茶鮮奶油吃更是一絕。3入原價150元，快閃特價129元，優惠入手最新的抹茶版爆紅甜點。

圖／辻利茶舖提供
圖／辻利茶舖提供

而快閃優惠部分，「辻利茶舖」同樣大方祭出買一送一，9/11至9/14首四日限定，買「辻利濃茶卷切片」送「辻利拿鐵」，優惠價150元（原價295元）；9/18再加碼推買「辻利拿鐵」送「辻利霜淇淋」，優惠價145元（原價255元）。每人限購1組，每日限量20組，售完為止。

圖／辻利茶舖提供
圖／辻利茶舖提供

圖／辻利茶舖提供
圖／辻利茶舖提供

辻利茶舖 台中快閃資訊

快閃期間：2025/9/11～2025/9/29

地點：台中中友百貨B棟13F（台中市北區三民路三段161號）

