爆紅「陶喆蛋糕」有後續！最新版本「陶喆蛋糕4.0」幽默到不行 老闆娘：沒空做其他麵包了
爆紅「陶喆蛋糕」還有後續！台中麵包店把娃娃臉蛋糕變身「陶喆蛋糕」在Threads上引發熱議，爆紅後更是吸引大批人跟風購買。沒想到，店家創意無極限，至今已打造到「陶喆蛋糕4.0」超幽默品名更是讓人笑到不行。
台中西屯「錦成蛋糕坊（金元寶麵包）」因其傳神的「陶喆蛋糕」一炮而紅，後續還推出了2.0、3.0及最新的4.0版本，再度在Threads上掀起討論。除了最初版「陶喆蛋糕」外，還推出了肉脯+奶油「粉紅陶喆」、抹茶版「陶喆染髮喔」等，令人直呼「有夠可愛」、「陶喆怎麼樣也想不到自己會再爆紅的原因」、「不是純造型而已ㄟ有在認真做配料組合」。
不僅如此，有網友在Threads貼文，分享「陶喆蛋糕新增4.0版 起司口味」，還請客人幫取名「氣死陶喆」，有粉絲幽默道「陶喆宇宙擴大中」，還有網友透露「老闆娘說現在做陶喆都沒空做其他麵包了」，由此看出陶喆蛋糕帶來的熱潮仍持續。值得一提的是，陶喆蛋糕約在下午2點後出爐，朝聖前建議先筆記喔。
錦成蛋糕坊（金元寶麵包）
地址：台中市西屯區西屯路二段281號
營業時間：週日至五9:00–22:30；週六9:00–21:30
