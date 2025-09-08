爆紅「陶喆蛋糕」有後續！最新版本「陶喆蛋糕4.0」幽默到不行 老闆娘：沒空做其他麵包了

又有東京人氣名店來台！日本表參道人氣麵包咖啡館「BREAD, ESPRESSO &」即將再度登台，首家分店選在台北西門町寶慶路，並宣布於10月1日正式開幕。以「讓日常多一點幸福」為核心精神，品牌希望把東京的生活氛圍與烘焙美味帶進台灣街頭，消息一出立刻引起不少甜點與咖啡迷的期待。

2025-09-05 10:58