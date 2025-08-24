快訊

麵包店偶遇「華語R&B教父」？爆紅「陶喆蛋糕」店家曝光 神還原「六四分斜瀏海」吸11萬人按讚

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／摘自錦成蛋糕坊（金元寶麵包）google map
圖／摘自錦成蛋糕坊（金元寶麵包）google map

笑翻全網！有網友在Threads發文，表示「我在逢甲買麵包的時候遇到陶喆」，沒想到「這種偶遇」引發眾網熱議，吸引11萬人按讚，店家位置曝光後還有網友手刀朝聖。

一名網友在Threads分享「買麵包的時候遇到陶喆」，卻見圖中竟是小時候古早味微笑蛋糕的名人版「陶喆蛋糕」，湧入眾多網友按讚與留言。「陶喆蛋糕」還原六四分斜瀏海，模樣逗趣引發網友熱議，還有網友幽默回應「請問是黑色柳丁口味嗎」、「陶喆已經是可以量產的了嗎」、「陶喆本人不排除提告」。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

圖／摘自錦成蛋糕坊（金元寶麵包）google map
圖／摘自錦成蛋糕坊（金元寶麵包）google map

貼文爆紅後，有不少人都想朝聖同款，而原PO也分享了店家資訊，是位於西屯路上的烘焙老店「錦成蛋糕坊」，有內行人表示這間是他從小吃到大的麵包店，除了陶喆蛋糕外，他也很推薦其他古早味麵包，更讚該店「是我心中的寶藏烘焙坊」，蛋黃酥也不輸連鎖名店，可以當作中秋節送禮選擇。

麵包店偶遇「華語R&B教父」？爆紅「陶喆蛋糕」店家曝光 神還原「六四分斜瀏海」吸11萬人按讚

