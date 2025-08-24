快訊

喝爆「星巴克買1送1」！一日限定、大杯星冰樂任你點 還有外送「買1送1、第2杯半價」爽喝到9月

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／摘自星巴克咖啡同好會及業者提供
圖／摘自星巴克咖啡同好會及業者提供

星巴克買一送一！歡慶星巴克典藏DREAM PLAZA台北開幕滿月，特別祭出一日限定買一送一，不論是麝香葡萄新飲品還是星冰樂系列統統任你點。

星巴克典藏Dream Plaza台北。圖／摘自星巴克咖啡同好會
星巴克典藏Dream Plaza台北。圖／摘自星巴克咖啡同好會

星巴克買1送1又來了！慶祝全台最大的星巴克開幕滿月，星巴克再推買一送一邀請消費者共襄盛舉。8/26活動當日11:00-20:00，購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料即享買一送一優惠。優惠品不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

需注意的是，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；部分指定門市不適用，詳情請見頁面說明。

圖／摘自星巴克咖啡同好會
圖／摘自星巴克咖啡同好會

此外，8/26也有foodpanda指定品項好友分享日，活動期間全日於外送平台foodpanda點購兩杯特大杯「冰那堤、冰美式咖啡」，其中一杯星巴克招待，最高現省155元。

而在8/25前，於外送平台foodpanda點購兩杯大杯(含)以上「焦糖奶香星享那堤、草莓巴西莓檸檬風味星沁爽、焦糖可可碎片星冰樂」可享第2杯半價；8/26至9/9則由「馥列白、冷萃咖啡、麝香葡萄風味吉利星冰樂」接棒第2杯半價優惠。

圖／星巴克提供
圖／星巴克提供

