台南早午餐控必收！高顏值「迷你生吐司」好看又好吃，甜點「焦糖布丁」也不能錯過
udn走跳美食／愛比妞の美食旅遊地圖
新店報報 近期新開幕的人氣早午餐嶼の御持烘焙·喫茶店（嶼的御持）有豐富的早午餐盤上面還有迷你生吐司，看起來就很美味，馬上跟好友去嚐鮮，我在限時動態上分享照片，也有不少人私訊我，不藏私馬上來分享給大家啦～
台南早午餐、台南麵包店、台南咖啡廳
台南早午餐「嶼の御持烘焙·喫茶店」外觀
嶼的御持位於東區成大附近，當天我們8:20左右到達已經客滿了，需要候位，還好算起的早，大約等了一小時左右，就順利入座。成大附近美食又多一家可以選擇。
台南東區早午餐「嶼の御持烘焙·喫茶店」店內環境
嶼的御持烘焙店內空間不大，座位不多，很容易就會客滿，所以一定要先訂位！
嶼的御持早午餐價目表
嶼の御持烘焙·喫茶店菜單
台南美食「嶼的御持烘焙·喫茶店」餐點介紹
嶼的早午餐260元、初見焦糖布丁75元、拿鐵120元、西西里咖啡120元。
嶼的早午餐（迷你生吐司）
好久沒吃這麼澎湃的早午餐盤，裡面有雞腿、沙拉蛋、生菜及迷你吐司（可以換成佛卡夏），一旁還有時令水果。烤雞腿入味，油油亮亮肉質軟嫩不乾柴，生菜也很嫩耶～最期待的迷你生吐司烤的酥香鬆軟，一吃就愛上。
嶼的早午餐（佛卡夏）
這一道我們把吐司換成佛卡夏，這麵包讓我好驚艷！外層烤的酥香脆口，內部柔軟帶有濕潤度，上層有香料鹹香滋味，真的好好吃！
我個人比較喜歡佛卡夏，但迷你吐司看起來很可愛，如果你也選擇障礙的話，那就跟我一樣，各點一盤吧。
初見焦糖布丁
濃郁綿密的布丁配上焦糖的甜味，柔滑順口，上面還可以看到香草籽，整體甜而不膩。
拿鐵120元/西西里咖啡120元
飲料我覺得中規中矩，不過吃早午餐配上一杯咖啡真是幸福滿滿。近期吃到喜歡的早午餐店就是這家，有興趣的朋友趕快去訂位吧！
嶼の御持烘焙·喫茶店（嶼的御持）
地址：台南市東區長榮路三段66巷8號
電話：0970-585-830
營業時間：08:00-18:00
公休日：週三、四公休
文章來源：愛比妞の美食旅遊地圖 FB：台南 食。好所在
